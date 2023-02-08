Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Якщо взяти Сватівсько - Кремінський напрямок та Білогорівку, то, напевно, на Кремінському напрямку зараз максимальна ескалація, максимальна кількість обстрілів та спроб прорвати наші Сили оборони", - заявив він.

За його словами, це практично щоденні атаки ворога, невеликими групами, до взводу, але постійними хвилями.

"Іноді це відбувається за допомогою важкої техніки. БТРи, танки..." - розповів Гайдай.

Білогорівка також піддається обстрілам, також наступають ворожі війська, але поки успіху у них немає, всі ворожі атаки відбиваються українськими захисниками.