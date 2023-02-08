На Кремінському напрямку наразі максимальна ескалація, росіяни намагаються прорвати оборону, - Гайдай
У Луганській області на Кремінському напрямку наразі фіксується максимальна ескалація, росіяни намагаються прорвати українську лінію оборони
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Якщо взяти Сватівсько - Кремінський напрямок та Білогорівку, то, напевно, на Кремінському напрямку зараз максимальна ескалація, максимальна кількість обстрілів та спроб прорвати наші Сили оборони", - заявив він.
За його словами, це практично щоденні атаки ворога, невеликими групами, до взводу, але постійними хвилями.
"Іноді це відбувається за допомогою важкої техніки. БТРи, танки..." - розповів Гайдай.
Білогорівка також піддається обстрілам, також наступають ворожі війська, але поки успіху у них немає, всі ворожі атаки відбиваються українськими захисниками.
- Минулої доби, 7 лютого, ЗСУ відбили атаки ворога в районах 22 населених пунктів, зокрема біля Новоселівського, Червонопопівки, Шипилівки і Білогорівки Луганської області.
- А командир роти артилерійської аеророзвідки ЗСУ, депутат Київської міської ради Юрій Федоренко зазначив, що на Луганщині ЗСУ ефективно вдається проводити контрбатарейну боротьбу. Але на Сватівському напрямку бої тривають цілодобово.
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