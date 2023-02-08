На Сватівському напрямку бої тривають цілодобово, - командир роти ЗСУ Федоренко
Командир роти артилерійської аеророзвідки ЗСУ, депутат Київської міської ради Юрій Федоренко зазначив, що на Луганщині ЗСУ ефективно вдається проводити контрбатарейну боротьбу
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"У напрямку Кремінної є певне напруження. Противник залучає максимальну кількість резервів живої сили, техніки та артилерійських засобів, щоб спробувати продавити нашу оборону. Ініціатива залишається на боці ЗСУ, противнику навіть не вдається отримати секторальних перемог", - наголосив Федоренко.
За словами командира аеророзвідки ЗСУ, на Сватівському напрямку бої тривають цілодобового.
"Інтенсивність артилерійських обстрілів противника більш ніж шквальна. Певні квадрати вони вкривають, рівняючи з землею, але ЗСУ вдається ефективно проводити контрбатарейну боротьбу. За останні кілька днів було знищено понад 6 броньованих засобів, зокрема 2 танки противника. Ворог намагається перехопити ініціативу та виявити слабкі місця в обороні ЗСУ. Противник хвилями закидає живу силу та намагається протиснути наші позиції, але зазнає втрат та відтягується назад", - підкреслив Федоренко.
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