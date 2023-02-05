"Ми готові": Резніков попередив про можливість нового наступу РФ у лютому
Міністр оборони Олексій Резніков запевнив, що Україна готова до нового масштабного наступу росіян у лютому
Про це повідомляє АрміяInform.
За його словами, Україна не виключає нового нападу росіян в лютому, проте Сили оборони готові до цього.
"Ми очікуємо наступу росіян, вони люблять символізм. Ми готові, ЗСУ готові, Ставка Верховного Головнокомандувача тримає контроль, всі готові до відсічі, накопичуємо сили. Готуємо з партнерами щодо постачань озброєнь, як давали і будуть давати", – розповів Резніков 5 лютого на пресконференції у Києві.
Він також зазначив, що ситуація на сході України залишається складною, але контрольованою.
"Наші Сили оборони тримаються. Багато в телеграмі писали, що вночі буде напад. Ніякого нападу не відбулося. Потрібно слухати Генеральний штаб ЗСУ. Поруч з Черніговом чи Харковом немає ударних груп. Не потрібно піддаватися різним панічним вкидам. Сьогодні прикордонники, Нацгвардія і Сили оборони тримаються. Давайте вірити в них", - закликав Резніков.
- 5 лютого Резніков заявив, що Україна не завдаватиме ударів американськими ракетами дальністю 150 км по території Росії.
- Крім того, Олексій Резніков заявив, що рішення щодо його відставки перебуває у компетенції президента України Володимира Зеленського.
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