Про це повідомляє АрміяInform.

За його словами, Україна не виключає нового нападу росіян в лютому, проте Сили оборони готові до цього.

"Ми очікуємо наступу росіян, вони люблять символізм. Ми готові, ЗСУ готові, Ставка Верховного Головнокомандувача тримає контроль, всі готові до відсічі, накопичуємо сили. Готуємо з партнерами щодо постачань озброєнь, як давали і будуть давати", – розповів Резніков 5 лютого на пресконференції у Києві.

Він також зазначив, що ситуація на сході України залишається складною, але контрольованою.

"Наші Сили оборони тримаються. Багато в телеграмі писали, що вночі буде напад. Ніякого нападу не відбулося. Потрібно слухати Генеральний штаб ЗСУ. Поруч з Черніговом чи Харковом немає ударних груп. Не потрібно піддаватися різним панічним вкидам. Сьогодні прикордонники, Нацгвардія і Сили оборони тримаються. Давайте вірити в них", - закликав Резніков.