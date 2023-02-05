Про це повідомляє Reuters.

За його словами, Україна не використовуватиме обіцяну США зброю більшої дальності для атак по території Росії, а вражатиме лише російські підрозділи на окупованих українських територіях.

"Ми завжди офіційно заявляємо нашим партнерам, що не будемо використовувати зброю, надану іноземними партнерами, для обстрілу російської території. Ми обстрілюємо тільки російські підрозділи на тимчасово окупованій українській території", - сказав Резніков 5 лютого під час пресконференції у Києві.