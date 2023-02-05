Резніков пообіцяв, що Україна не битиме ракетами більшої дальності по території РФ
Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна не завдаватиме ударів американськими ракетами дальністю 150 км по території Росії
Про це повідомляє Reuters.
За його словами, Україна не використовуватиме обіцяну США зброю більшої дальності для атак по території Росії, а вражатиме лише російські підрозділи на окупованих українських територіях.
"Ми завжди офіційно заявляємо нашим партнерам, що не будемо використовувати зброю, надану іноземними партнерами, для обстрілу російської території. Ми обстрілюємо тільки російські підрозділи на тимчасово окупованій українській території", - сказав Резніков 5 лютого під час пресконференції у Києві.
- 3 лютого, Пентагон оголосив про новий пакет оборонної допомоги Україні на $2,2 млрд
- 4 лютого посол РФ у США Анатолій Антонов звинуватив Вашингтон у ескалації через постачання Україні ракет із радіусом дії 150 км.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.62
Купівля 39.62Продаж 40.33
-
EUR
Купівля 42.62Продаж 43.62
- Актуальне
- Важливе