Резніков прокоментував інформацію щодо своєї можливої відставки
Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що рішення щодо його відставки перебуває у компетенції президента України Володимира Зеленського
Про це повідомляє АрміяInform.
На прохання прокоментувати чутки про свою можливу відставку, Резніков заявив, що
лише одна людина — президент України — має право призначати чи звільняти міністра оборони.
"Рішення про те, бути мені міністром оборони чи ні, ухвалює одна людина – верховний головнокомандувач, президент України Володимир Зеленський. Тільки за рішенням президента я ухвалюватиму ті чи інші рішення. Жоден чиновник не вічний у кріслі. У будь-який момент це може трапитися. Я буду робити все для нашої перемоги", - пообіцяв Резніков.
- 5 лютого українські ЗМІ повідомили, що Олексія Резнікова на посаді міністра оборони може замінити керівник Головного управляння розвідки Кирило Буданов.
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