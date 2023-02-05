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Резніков прокоментував інформацію щодо своєї можливої відставки

5 лютого, 2023 неділя
16:19
Суспільство Олексій Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що рішення щодо його відставки перебуває у компетенції президента України Володимира Зеленського

Про це повідомляє АрміяInform

На прохання прокоментувати чутки про свою можливу відставку, Резніков заявив, що 

лише одна людина — президент України — має право призначати чи звільняти міністра оборони.

"Рішення про те, бути мені міністром оборони чи ні, ухвалює одна людина – верховний головнокомандувач, президент України Володимир Зеленський. Тільки за рішенням президента я ухвалюватиму ті чи інші рішення. Жоден чиновник не вічний у кріслі. У будь-який момент це може трапитися. Я буду робити все для нашої перемоги",  - пообіцяв Резніков.


 
Міністерство оборони
Володимир Зеленський
війна з Росією
Олексій Резніков
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