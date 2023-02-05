Про це повідомляє АрміяInform.

На прохання прокоментувати чутки про свою можливу відставку, Резніков заявив, що

лише одна людина — президент України — має право призначати чи звільняти міністра оборони.

"Рішення про те, бути мені міністром оборони чи ні, ухвалює одна людина – верховний головнокомандувач, президент України Володимир Зеленський. Тільки за рішенням президента я ухвалюватиму ті чи інші рішення. Жоден чиновник не вічний у кріслі. У будь-який момент це може трапитися. Я буду робити все для нашої перемоги", - пообіцяв Резніков.