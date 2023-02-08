Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Міністерство оборони Великої Британії повідомляло про те, що Росія намагалася розпочати велику наступальну операцію з початку січня 2023 року, але змогла отримати лише кілька сотень метрів території на тиждень.

Британське міністерство такі повільні темпи пояснює нестачею боєприпасів у РФ і браком маневрених підрозділів, необхідних для успішного та швидкого наступу.

Водночас наголошувалось, що Росія навряд чи наростить бойову міць, необхідну для суттєвого впливу на результат війни, у той час, як військове командування продовжує вимагати нереалістичного та масштабного просування.

"Російське керівництво знову планує рішучий наступ на основі помилкових припущень щодо своїх військових можливостей і не має бойової потужності, необхідної для підтримки більш ніж однієї великої наступальної операції", - дали оцінку в Інституті.

Аналітики також спостерігали, як Кремль сигналізував про підготовку до наступу на початку 2023 року та дійшли висновку, що час і простір можуть перешкодити стрімким і широкомасштабним просуванням Росії, оскільки наближається весна, яка є непридатною для маневреної війни.

"Націоналістичний інформаційний простір продовжує висловлювати занепокоєння через несприятливість Росії провести швидку та багатопланову рішучу наступну операцію у встановлені терміни", - наголошують експерти.

Так, один з російських військових блогерів сказав, що російські сили "не повинні потрапити в пастку, намагаються розпочати численні наступні операції", як це було навесні 2022 року, а натомість зосередиться на зростаючому просуванні, яке "призведе до великих втрат серед українських сил".

Інший блогер заявив, що всій Росії потрібно створити сили прориву та відмовитися від своєї нинішньої тактики запуску невеликих локалізованих наступальних дій, які марнують російські бойові дії на "захоплення полів", додають в Інституті.