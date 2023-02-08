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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією ISW: Росія ставить нереалістичні терміни й не має бойової потужності, необхідної для проведення великого наступу

ISW: Росія ставить нереалістичні терміни й не має бойової потужності, необхідної для проведення великого наступу

8 лютого, 2023 середа
06:08
війна з Росією російські окупанти

Російське військове командування поспішає розпочати великий наступ для захоплення Донецької області без достатньої бойової потужності, а також ставить нереалістичні терміни

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Міністерство оборони Великої Британії повідомляло про те, що Росія намагалася розпочати велику наступальну операцію з початку січня 2023 року, але змогла отримати лише кілька сотень метрів території на тиждень.

Британське міністерство такі повільні темпи пояснює нестачею боєприпасів у РФ і браком маневрених підрозділів, необхідних для успішного та швидкого наступу.

Водночас наголошувалось, що Росія навряд чи наростить бойову міць, необхідну для суттєвого впливу на результат війни, у той час, як військове командування продовжує вимагати нереалістичного та масштабного просування.

"Російське керівництво знову планує рішучий наступ на основі помилкових припущень щодо своїх військових можливостей і не має бойової потужності, необхідної для підтримки більш ніж однієї великої наступальної операції", - дали оцінку в Інституті.

Аналітики також спостерігали, як Кремль сигналізував про підготовку до наступу на початку 2023 року та дійшли висновку, що час і простір можуть перешкодити стрімким і широкомасштабним просуванням Росії, оскільки наближається весна, яка є непридатною для маневреної війни.

"Націоналістичний інформаційний простір продовжує висловлювати занепокоєння через несприятливість Росії провести швидку та багатопланову рішучу наступну операцію у встановлені терміни", - наголошують експерти. 

Так, один з російських військових блогерів сказав, що російські сили "не повинні потрапити в пастку, намагаються розпочати численні наступні операції", як це було навесні 2022 року, а натомість зосередиться на зростаючому просуванні, яке "призведе до великих втрат серед українських сил".

Інший блогер заявив, що всій Росії потрібно створити сили прориву та відмовитися від своєї нинішньої тактики запуску невеликих локалізованих наступальних дій, які марнують російські бойові дії на "захоплення полів", додають в Інституті.

  • 5 лютого міністр оборони Олексій Резніков запевнив, що Україна готова до нового масштабного наступу росіян у лютому. 
  • 6 лютого британське видання FT написало, що Росія протягом найближчих 10 днів має намір здійснити черговий масштабний наступ, щоб захопити Донбас. 
  • 6 лютого Резніков заявив, що під час нового масштабного наступу росіяни можуть змінити тактику та завдати концентрованих ударів на конкретних напрямках.
  • Наступного дня Інститут вивчення війни зазначав, що росіяни поспішають з новим масштабним наступом, аби провести його до надходження важкої західної техніки до України.

Росія
російська армія
Донеччина
Військові новини
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