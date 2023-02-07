В ISW пояснили, чому РФ поспішає з новим масштабним наступом в Україні
Росіяни поспішають з новим масштабним наступом, аби провести його до надходження важкої західної техніки до України
Про це повідомляє Інститут вивчення війни.
Американські аналітики звертають увагу, що окремі російські націоналісти продовжують висловлювати скептицизм щодо здатності Росії почати успішний наступ наприкінці лютого.
Зокрема військовий пропагандист, пов’язаний з ПВК "Вагнера", зазначив, що голова російського генштабу Валерій Герасимов, який зараз командує окупаційними військами в Україні має обмежений часовий проміжок, щоб розпочати широкомасштабну наступальну операцію в Україні, перш ніж її неможливо буде здійснити.
Інший голос ультранаціоналісті - воєнний злочинець Ігор Гіркін, передбачив, що рішучий російський наступ не буде успішним, доки Росія не мобілізує більше робочої сили для промисловості та економіки. На його думку, атака без такої мобілізації незабаром досягне кульмінації.
"Обидва спостереження підкреслюють, що російське військове командування, схоже, поспішає розпочати вирішальний наступ, ймовірно, напередодні прибуття західної військової допомоги та сезону весняного бездоріжжя в Україні приблизно у квітні, який перешкодив російським механізованим маневрам навесні 2022 року", - дійшли висновку в ISW.
- 5 лютого міністр оборони Олексій Резніков запевнив, що Україна готова до нового масштабного наступу росіян у лютому.
- 6 лютого британське видання FT написало, що Росія протягом найближчих 10 днів має намір здійснити черговий масштабний наступ, щоб захопити Донбас.
- 6 лютого Олексій Резніков заявив, що під час нового масштабного наступу росіяни можуть змінити тактику та завдати концентрованих ударів на конкретних напрямках.
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