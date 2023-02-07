Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Американські аналітики звертають увагу, що окремі російські націоналісти продовжують висловлювати скептицизм щодо здатності Росії почати успішний наступ наприкінці лютого.

Зокрема військовий пропагандист, пов’язаний з ПВК "Вагнера", зазначив, що голова російського генштабу Валерій Герасимов, який зараз командує окупаційними військами в Україні має обмежений часовий проміжок, щоб розпочати широкомасштабну наступальну операцію в Україні, перш ніж її неможливо буде здійснити.

Інший голос ультранаціоналісті - воєнний злочинець Ігор Гіркін, передбачив, що рішучий російський наступ не буде успішним, доки Росія не мобілізує більше робочої сили для промисловості та економіки. На його думку, атака без такої мобілізації незабаром досягне кульмінації.

"Обидва спостереження підкреслюють, що російське військове командування, схоже, поспішає розпочати вирішальний наступ, ймовірно, напередодні прибуття західної військової допомоги та сезону весняного бездоріжжя в Україні приблизно у квітні, який перешкодив російським механізованим маневрам навесні 2022 року", - дійшли висновку в ISW.