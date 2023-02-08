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Війна з Росією: хроніка
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Біля Водяного росіяни скинули на позиції ЗСУ заборонені аерозольні гранати "К-51", - Генштаб

8 лютого, 2023 середа
07:21
війна з Росією аерозольні гранати К-51

В районі Водяного загарбники скинули з безпілотника на позиції українських військ аерозольні сльозогінні гранати нелетальної дії "К-51"

Про це у ранковому зведенні 8 лютого повідомляє Генштаб ЗСУ.

ЗСУ відбили атаки ворога в районах 22 населених пунктів

За минулу добу, 7 лютого, підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Червонопопівка, Шипилівка і Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Федорівка, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Спірне, Виїмка, Бахмут, Красна Гора, Парасковіївка, Іванівське, Часів Яр, Кам’янка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Авдіївка, Мар’їнка та Богоявленка Донецької області.

Українські воїни знищили штурмовик, вертоліт та уразили 2 російських пункти управління 

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та 2 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. 

Також захисники знищили російський штурмовик СУ-25, вертоліт Мі-24 та 2 ворожі БПЛА типу "Орлан". 

Своєю чергою артилеристи та ракетники уразили 2 пункти управління ворога, 7 районів зосередження живої сили та склад боєприпасів.

Окупанти відбирають автівки цивільних на Херсонщині

В населеному пункті Каїри Каховського району Херсонської області російські окупаційні війська примусово відбирають у місцевого населення цивільні автомобілі.

Ворожі війська зосереджені на наступі по 5 напрямках

Противник, намагаючись взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області, продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках в районах Кремінна, Бахмут, Авдіївка, Опитне, Мар’їнка і Вугледар. 

Ворог зазнає значних втрат. Особливо у живій силі.

Росіяни завдали 8 ракетних та 21 авіаційний удар по Україні протягом доби

Протягом 7 лютого противник завдав 8 ракетних ударів, 5 з яких - по цивільній інфраструктурі міста Харків, та 21 авіаційний удар. 

Окрім того, ворог здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі Миколаївщини та Херсонщини. Пошкоджено житлові будинки.

Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках без змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. 

Обстрілів зазнали райони населених пунктів Заруцьке, Попівка і Садки Сумської області та Ветеринарне, Стрілеча, Красне, Глибоке, Липці, Стариця, Мороховець, Зелене, Нескучне, Гатище, Вовчанськ, Бударки, Вільхуватка, Красне Перше, Новомлинськ і Кам’янка на Харківщині. 

Окупанти задіяли БПЛА з бойовим навантаженням в районі Волфиного Сумської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках під вогневий вплив потрапили райони понад 40 населених пунктів. 

Серед них - Дворічна, Гряниківка, Кучерівка, Куп’янськ, Курилівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Берестове, Крохмальне, Вишневе, Червонопопівка і Кузьмине Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка, Новоєгорівка, Макіївка, Площанка, Невське, Піщане, Кремінна, Діброва і Білогорівка на Луганщині. 

Ворог завдав авіаударів в районах Котлярівки, Крохмального та Білогорівки.

На Бахмутському напрямку обстрілів зазнали, зокрема, Спірне, Берестове, Білогорівка, Роздолівка, Залізнянське, Парасковіївка, Красна Гора, Бахмут, Іванівське, Миколаївка, Предтечине, Кліщіївка, Курдюмівка, Нью-Йорк і Веселе Донецької області. А загалом - понад 30 населених пунктів.

На Авдіївському та Новопавлівському напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили Авдіївка, Водяне, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Вугледар, Золота Нива та Нескучне Донецької області.

Авіаційні удари окупантів фіксувалися неподалік Авдіївки, Невельського та Мар’їнки. 

В районі Водяного російські загарбники скидали з БПЛА на позиції наших військ аерозольні сльозогінні гранати нелетальної дії "К-51".

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 30 населених пунктів, зокрема, Новопіль, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Мала Токмачка, Оріхів, Новоданилівка, Новоандріївка, Щербаки, Малі Щербаки і Степове Запорізької області. 

Ворог завдав авіаударів поблизу Ольгівського і Гуляйполя.

На Херсонському напрямку від ворожого вогню постраждали 17 населених пунктів. Зокрема, Михайлівка, Гаврилівка, Милове, Зміївка, Новоберислав, Козацьке, Львове, Тягинка, Іванівка, Микільське, Антонівка, Янтарне, Берегове, Велетенське та Херсон.

  • 7 лютого стало відомо, що військовий експерт, полковник ЗСУ Владислав Селезньов припустив, що під ворожі ракетні обстріли підпадатимуть залізничні вузли, мости через Дніпро, якими рушатимуть ешелони з важливою і вкрай потрібною для ЗСУ технікою.

Росія
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Харків
російська армія
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Миколаївщина
Херсонщина
Донеччина
окуповані території
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Опитне
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Водяне
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