Путін накопичує ракети, щоб ударами по мостах і залізниці вразити ешелони з наданою Україні зброєю, - військовий експерт Селезньов
Військовий експерт, полковник ЗСУ Владислав Селезньов припустив, що під ворожі ракетні обстріли підпадатимуть залізничні вузли, мости через Дніпро, якими рушатимуть ешелони з важливою і вкрай потрібною для ЗСУ технікою
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Весь світ знає, що найближчим часом Україна отримає бронетехніку, озброєння та боєприпаси. Очевидно, що все обладнання буде переміщуватися в основному залізничними шляхами. Маю припустити, що цього разу під ворожі ракетні обстріли підпадатимуть наші залізничні вузли, мости через Дніпро, якими рушатимуть українські ешелони з важливою і вкрай потрібною для ЗСУ технікою. У путінської армії зараз відбувається накопичення ракет та інших ресурсів, щоб максимально ущільнити ракетні обстріли у той час, коли відбуватиметься переміщення озброєння та військова техніка для України", - вважає Селезньов.
Військовий експерт також додав, що атаки на енергетичні об'єкти України не призвели до бажаного для Путіна результату.
"Не сталося нової хвилі масової еміграції за межі України. Українці пристосувалися до нових реалій. Скоріш за все, путінські ракети будуть спрямовані саме на об'єкти залізничної інфраструктури, мости, переправи. Путін накопичує ресурси, щоб у день "Ч" завдати потужного, масованого ракетного удару. Путін буде намагатися зупинити постачання технічної допомоги від західних партнерів, - зазначив Селезньов.
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