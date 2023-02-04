Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Резніков анонсував швидке постачання танків Leopard, Challenger та Abrams: "їх буде дуже багато"

Резніков анонсував швидке постачання танків Leopard, Challenger та Abrams: "їх буде дуже багато"

4 лютого, 2023 субота
11:16
війна з Росією Міністр оборони Олексій Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що німецькі танки Leopard, британські Challenger та американські Abrams незабаром прибудуть до України у великій кількості

Про це Олексій Резніков написав у твіттері.

"Офіційно: Танкова коаліція за Україну народилася і активно розвивається. Незабаром ми з радістю будемо вітати "Леопарди", "Челленджери" та "Абрамс" на українській землі. Їх дуже багато", - ствердив міністр оборони.

  • 2 лютого аташе з питань оборони посольства України у США Борис Кременецький припустив, що надані Україні танки Leopard і Challenger залучать до бойових дій імовірно до літа.
  • У п'ятницю, 3 лютого, Пентагон оголосив про новий пакет оборонної допомоги Україні на $2,2 млрд.
  • Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна використовуватиме основні бойові танки, надані країнами НАТО для контрнаступу.
Україна
зброя
ЗСУ
допомога Україні
зброя для України
Читайте також:
Міністр оборони Олексій Резніков
1 лютого, 2023 середа
Олексій Резніков може залишити посаду міністра оборони та перейти у Мін'юст, - ЗМІ
МЗС Молдови
2 лютого, 2023 четвер
У Молдові відреагували на заяву Лаврова про "нову Україну": частина загрозливої риторики російської дипломатії
Сергій Лавров
2 лютого, 2023 четвер
Лавров заявив, що "наступною Україною" може стати Молдова
Київ
-3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.62
    Купівля 39.62
    Продаж 40.33
  • EUR
    Купівля 42.62
    Продаж 43.62
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
4 лютого
11:31
Дмитро Медведєв
"Запалає вся Україна": Медведєв пообіцяв жорстку відплату за удари вглиб РФ та по Криму
11:28
на фото: уламки
"Чорну скриньку" з гелікоптера, який впав у Броварах, розшифрують найближчими тижнями, - голова комітету ВР з питань правоохоронної діяльності
10:58
Кримський міст
Посол РФ у США налякав наслідками ударів новими ракетами по "землях, які увійшли до складу Росії"
10:33
Оновлено
світло
Одеса знеструмлена: вдруге за добу сталася аварія на підстанції Укренерго
10:28
Ракетоносій "калібрів"
У Чорному морі на бойовому чергуванні є 9 кораблів, серед них немає ракетоносіїв "калібрів"
10:18
діти, війна
В Україні збільшилася кількість загиблих від бойових дій дітей
10:06
OPINION
Карл Волох
Доля країни впирається в (не)готовність президента звільнити Єрмака
10:02
Дмитро Котовський
Українець Котовський вперше у кар'єрі здобув золото Кубка світу з фристайлу
10:00
В Одесі затримали агента ФСБ, його підозрюють у держзраді
09:28
Сергій Шойгу
Британська розвідка пояснила, навіщо РФ включила окуповані території до свого військового округу
09:22
Паспорт рф
ОВА: на підприємствах Луганщини не виплачують зарплату, якщо є робітники без паспорта РФ
09:00
військкомат
ВР наступного тижня продовжить строк дії мобілізації та воєнного стану, - нардеп Железняк
08:44
Упродовж доби РФ вбила двох жителів Донеччини, 14 людей отримали поранення
08:44
Ентоні Блінкен
Блінкен терміново зв'язався з Ван І після скандалу з китайськими шпигунськими кулями
08:36
ЗСУ
Від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували 130 тис. військових РФ
08:10
Уночі РФ обстріляла Марганецьку громаду на Дніпропетровщині
08:03
OPINION
Віктор Андрусів
Захід вирішив завершити війну в цьому році на полі бою
07:53
ЧВК «Вагнер»
Поліція Норвегії продовжить допитувати екскомандира ПВК Вагнера, який утік із Росії, - Reuters
07:32
Поблизу Бучі на колишніх позиціях армії РФ знайшли тіло закатованого окупантами чоловіка
Після деокупації на Київщині виявили тіла 1369 мирних мешканців, убитих росіянами
07:12
окупанти
Генштаб: Окупанти готують до виїзду сім'ї колаборантів на Луганщині, також за добу РФ завдала 20 авіаційних і 3 ракетних удари по Україні
06:46
У МЗС Китаю прокоментували появу "шпигунської кулі" над США
06:30
Лісова пожежа в Чилі, 2017 рік
У Чилі сталися масштабні лісові пожежі, відомо про щонайменше 5 загиблих
06:00
LED-лампа
Лампи розжарювання, зібрані в українців, підуть на перероблення
05:39
Французька система ППО "ASTER 30 SAMP/T"
Франція та Італія остаточно погодили деталі постачання в Україну ЗРК SAMP/T
05:26
Джон Гербст
ЗСУ слід негайно надати далекобійну артилерію й F-16, – експосол США в Україні
04:59
Найбільше у Польщі, Німеччині та Чехії: У Європі зареєстровано майже 5 млн біженців з України, - ООН
04:31
Володимир Путін
РФ стимулює внутрішні загрози для підтримки війни в Україні та придушення опозиції, - ISW
04:03
Пентагон
"Це буде рішення України": Пентагон про використання далекобійних ракет для звільнення Криму
03:35
пропаганда_російське ТБ
У Німеччині припинив роботу російський пропагандистський телеканал RT
03:07
Туреччина
Туреччина продає у Росію товари зі США, які йдуть на потреби армії РФ, - WSJ
02:39
окупанти оркі російська армія
В Маріупольському районі близько 30 тис. військових РФ. Готують наступ, - Андрющенко
02:13
Пожежа на заводі у Бєлгородській області
У Бєлгородській області пожежа на заводі, що обслуговує Керченський міст
01:46
Борис Джонсон
"Українцям потрібно дати усе необхідне і якомога швидше", - Джонсон прибув з візитом у США
01:18
Держдепартамент США
США вперше передали Україні конфісковані кошти олігарха РФ
00:50
Ізраїль
Нетаньягу заявив Макрону, що Ізраїль готовий постачати Україні "військові речі", - ЗМІ
00:44
Ексклюзив
Україна ЄС
Україна може стати членом ЄС у 2029 році, - литовський політик Кубілюс
00:37
Канада
Басков, Газманов, РІА "Новости" й інші: Канада запровадила додаткові санкції проти російських пропагандистів
00:35
Ексклюзив
Олена Гончарук
"Мене не повідомили про відкриття справи": екскерівниця Довженко-Центру Гончарук про публікацію щодо провадження проти неї
00:21
Зеленський показав світлини з Бахмута
У Бахмуті загинув волонтер-медик зі США
2023, п'ятниця
3 лютого
23:55
Михайло Мудрик, Челсі, АПЛ, чемпіонат Англії
Мудрик вперше зіграв за "Челсі" у стартовому складі. Команда не перемогла
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV