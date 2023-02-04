Резніков анонсував швидке постачання танків Leopard, Challenger та Abrams: "їх буде дуже багато"
Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що німецькі танки Leopard, британські Challenger та американські Abrams незабаром прибудуть до України у великій кількості
Про це Олексій Резніков написав у твіттері.
"Офіційно: Танкова коаліція за Україну народилася і активно розвивається. Незабаром ми з радістю будемо вітати "Леопарди", "Челленджери" та "Абрамс" на українській землі. Їх дуже багато", - ствердив міністр оборони.
- 2 лютого аташе з питань оборони посольства України у США Борис Кременецький припустив, що надані Україні танки Leopard і Challenger залучать до бойових дій імовірно до літа.
- У п'ятницю, 3 лютого, Пентагон оголосив про новий пакет оборонної допомоги Україні на $2,2 млрд.
- Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна використовуватиме основні бойові танки, надані країнами НАТО для контрнаступу.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.62
Купівля 39.62Продаж 40.33
-
EUR
Купівля 42.62Продаж 43.62
- Актуальне
- Важливе