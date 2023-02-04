Про це Олексій Резніков написав у твіттері.

"Офіційно: Танкова коаліція за Україну народилася і активно розвивається. Незабаром ми з радістю будемо вітати "Леопарди", "Челленджери" та "Абрамс" на українській землі. Їх дуже багато", - ствердив міністр оборони.