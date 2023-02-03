"Танкова коаліція" нам потрібна для контрнаступу, - Резніков

Про це він повідомив на спільній пресконференції з віцепрем'єр-міністром — міністром національної оборони Республіки Польща Маріушем Блащаком.

"Танкова коаліція" з основними танками країн НАТО нам потрібна для контрнаступу. Тобто ми будем використовувати їх як "сталевий кулак" для того, щоб пробивати їх лінію оборони тоді, коли ці корпуси будуть готові. Наш Генеральний штаб прийме рішення, в якому саме місці це робити", - сказав міністр.

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Окрім цього, він зокрема зазначив, що для стримування можливого нового російського наступу на півдні та сході ЗСУ задіють наявні ресурси, в першу чергу - 155-мм артилерію та інші засоби ураження.

"Тому ми сьогодні кажемо, що пріоритетом на полі бою залишається 155-мм артилерія та снаряди до неї", - підкреслив глава Міноборони України.