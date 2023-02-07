Шойгу пригрозив "непередбачуваним рівнем ескалації" через постачання танків Україні
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що постачання наступального озброєння Україні призведе до нового рівня ескалації у війні
Про це повідомляють російські ЗМІ
За словами Шойгу, США та їхні союзники своїм рішенням надати Україні наступальне озброєння нібито відкрито закликають Київ до захоплення території Росії.
"США та їхні союзники намагаються максимально затягнути конфлікт. Для цього вони розпочали постачання важкого наступального озброєння, відкрито закликають Україну захоплювати наші території. Фактично, такі кроки втягують країни НАТО в конфлікт і можуть призвести до непередбачуваного рівня його ескалації", - сказав Шойгу.
- 25 січня стало відомо, що Україна отримає 14 танків Leopard 2 від Німеччини, яка також дозволила їхній реекспорт іншим країнам.
- 3 лютого, Пентагон оголосив про новий пакет оборонної допомоги Україні на $2,2 млрд.
- 4 лютого міністр оборони Олексій Резніков заявив, що німецькі танки Leopard, британські Challenger та американські Abrams незабаром прибудуть до України у великій кількості.
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