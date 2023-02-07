Про це повідомляють російські ЗМІ

За словами Шойгу, США та їхні союзники своїм рішенням надати Україні наступальне озброєння нібито відкрито закликають Київ до захоплення території Росії.

"США та їхні союзники намагаються максимально затягнути конфлікт. Для цього вони розпочали постачання важкого наступального озброєння, відкрито закликають Україну захоплювати наші території. Фактично, такі кроки втягують країни НАТО в конфлікт і можуть призвести до непередбачуваного рівня його ескалації", - сказав Шойгу.