Хотів би вас дещо заспокоїти. Саме раптова активність його, як і зміна риторики щодо влади, демонструють, наскільки він стурбований падінням рівня своєї електоральної підтримки.

Останнє дослідження Інституту майбутнього показує результати менш як два відсотки — і тренд відверто негативний. І йому це тим прикріше, що совково-російськомовний електорат, розчарований у відверто зрадницькій ОПЖЗ і скомпрометованій СН, сьогодні залишається цілком дезорієнтованим і готовим сприймати нових лідерів. І ще недавно Олексієві здавалося, що його підтримка уже "в кишені".

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Та якщо Арестович й надалі втрачатиме популярність (а з відлученням від Єдиного марафону це стало неминучим), то під окремий проєкт він спонсора цілком може й не знайти й доведеться йти в прийми.

Ось і зробив оцей безглуздий і відчайдушний фальстарт.

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Про автора. Карл Волох, політаналітик, блогер.

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