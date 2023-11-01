Арестович - це Росія
Кокошник на голові Люсі вже бачать всі. Окрім СБУ
Підполковник ЗСУ Арестович називає захисників української мови в Україні "Мовним ХАМАСом".
Я не розумію, чому ця істота дозволяє собі публічні порівняння українців з цією організацією.
Справжній ХАМАС це — Росія і все, що має російські корені.
Це Росія вбиває нас століттями лише за прагнення бути українцями й говорити рідною мовою.
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Це Росія морила моїх рідних на Сумщині голодоморами та вбила голодом мого дядька, якому в 1932-му було лише кілька років.
Це Росія привела на нашу землю найбільшу війну у Європі з часів Другої світової.
Це Росія вбиває, гвалтує, катує наших близьких і рідних на фронті та поза ним.
Врешті-решт це Росія після різні 7 жовтня 2023 року в Ізраїлі приймає делегацію ХАМАСу у Москві.
Кокошник на голові Люсі вже бачать всі. Окрім СБУ.
Про автора. Сергій Руденко, журналіст, телеведучий
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