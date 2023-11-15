Фаріон просить Зеленського і Залужного про "заходи" щодо офіцерів Кротевича та Жоріна, які відповіли їй на образи військових

Про це вона заявила у своєму блозі в "Українській правді".

Фаріон зазначила, що така поведінка Жоріна та Кротевича "паплюжить честь українського офіцера і кидає тінь на всю українську армію".

Вона стверджує, що Жорін у дописі на офіційному телеграм-каналі 3-ої ОШБр тричі послав її матом у відповідь на її слова в етері "Рандеву з Яніною Соколовою".

Фаріон говорить, що в етері програми вона "покликалася на зв'язок мови, патріотизму та військової служби в УПА і на чинні закони України, яким мусять коритися всі, незалежно від суспільної ролі під час війни".

У зверненні Фаріон заявляє, що начальник штабу бригади "Азов" майор Богдан Кротевич під час інтерв'ю Наталії Мосійчук бездоказово назвав її "посібницею російської пропаганди і, можливо, людиною з високим рівнем деменції", що, на її думку, є потуранням воїнської чести.

Екснардепка закликала "визначити поняття" і не вживати вираз "російськомовний українець", тому що Конституційний Суд визначив, що "російськомовні громадяни не становлять одноцільної соціальної одиниці, є політичним конструктом, а не юридичною категорією, на яку не може поширюватись режим юридичного захисту".

"Жорін та Кротевич вдаються до суб'єктивних оцінних суджень, що мають на меті публічно дискредитувати та паплюжити мою честь та гідність. Це ніщо інше, як втілення так званої "культури скасування". Але на медійному зрищі скасовують кого? Не тих, хто роками відкрито працював на ворога; не тих, хто за хай яку ціну тримається мовної, а значить, культурної та духової спільности з Москвою, натомість особу, яка десятиліттями є найпослідовнішим і найрадикальнішим захисником усього питомо українського, і насамперед мови як осердя української тожсамости", - заявила вона.

Фаріон зауважила, що персонально не зверталася до жодних бригад чи військових, а у висловлюванні мала на увазі суспільну сферу вжитку, а не особисте спілкування на лінії вогню. Вона говорить, що з огляду на це, допис Жоріна порушує п. 2.4. "Честь як основна моральна засада" Кодексу честі офіцера ЗСУ.

Що відомо про скандал з Іриною Фаріон

Нещодавно Ірина Фаріон у "Рандеву з Яніною Соколовою" наголосила, що не може вважати російськомовних військових українцями. Вона назвала їх "москворотими биками, що ганьблять ЗСУ". Громадськість відреагувала на скандальні слова екснардепки, а Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Національної поліції України, СБУ та Нацради з питань телебачення і радіомовлення щодо дискримінації.

Також на одному з корпусів Львівської політехніки наклеїли листівки із закликами звільнити Ірину Фаріон, яка викладає в цьому навчальному закладі. Згодом на сайті Львівської політехніки оприлюднили офіційну позицію навчального закладу. Там уточнили, що Львівська політехніка не несе відповідальності за висловлювання працівників та студентів поза університетом.

Водночас студенти Львівської політехніки закликали правоохоронців перевірити заяви Фаріон.

Пізніше екснардепка виклала у вільний доступ лист від кримського студента, який виступив на її підтримку. При цьому Фаріон розкрила особисті дані хлопця, через що на нього вийшла ФСБ. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини наголосив, що поширення персональних даних в умовах війни несе загрозу життю і свободі. Він звернувся до Служби безпеки України, "аби дії громадянки України проаналізували належним чином і надали їм юридичну оцінку".