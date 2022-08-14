Про це повідомляє ABC News.

Криміналісти Федерального бюро розслідувань заявили, що револьвер, після пострілу з якого загинула Галина Гатчінс, не міг вистрілити без натискання на спусковий гачок. Вони пояснили, що револьвер F.lli Pietta, використаний на зйомках фільму "Іржа" як реквізит, не міг вистрілити під час зведення курка наполовину або на чверть.

Алек Болдвін, який тримав у руках револьвер на зйомках раніше стверджував, що не натискав на гачок.

Водночас ABC наводить результати судово-медичної експертизи, які свідчать, що Галина Гатчінс загинула внаслідок нещасного випадку. Експерти не знайшли жодних переконливих доказів, що револьвер навмисне зарядили бойовими патронами.

Представники Алека Болдвіна та Ганни Гутьєррес Рід, яка відповідала за зброю на знімальному майданчику "Іржі", наразі не коментували висновків.

22 жовтня 2021 року Алек Болдвін під час зйомок фільму застрелив Галину Гатчінс.

У лютому 2022 року родина Галини Гатчінс подала позов проти Алека Болдвіна.

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