Американський актор Болдвін на зйомках застрелив українку-оператора
Американський актор Алек Болдвін під час зйомок фільму застрелив із гвинтівки жінку-оператора. Відомо, що загибла раніше жила в Україні
Про це повідомляє BBC.
Інцидент стався на ранчо Бонанза-Крік під час зйомок вестерну «Іржа». Зйомки фільму після цього було призупинено.
Болдвін на зйомках повинен був вистрілити холостими патронами. Поліція розслідує смерть оператора, звинувачень вони не висунули.
Загибла — 42-річна Галина Гатчінс. Її шпиталізували, однак врятувати не вдалось. Також під час інциденту був поранений один з режисерів фільму.
Повідомляють, що Гатчінс жила в Україні. Вона вивчала журналістику в Києві та кінематограф у Лос-Анджелесі.
Галина Гатчінс
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