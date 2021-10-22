Американський актор Болдвін на зйомках застрелив українку-оператора

Про це повідомляє BBC.

Інцидент стався на ранчо Бонанза-Крік під час зйомок вестерну «Іржа». Зйомки фільму після цього було призупинено.

Болдвін на зйомках повинен був вистрілити холостими патронами. Поліція розслідує смерть оператора, звинувачень вони не висунули.

Загибла — 42-річна Галина Гатчінс. Її шпиталізували, однак врятувати не вдалось. Також під час інциденту був поранений один з режисерів фільму.

Повідомляють, що Гатчінс жила в Україні. Вона вивчала журналістику в Києві та кінематограф у Лос-Анджелесі.





Галина Гатчінс

