ФБР від імені СБУ давало вказівки соцмережам щодо цензурування та видалення акаунтів в Інтернеті, - звіт Комітету США

Про це ідеться у звіті Комітету з питань правосуддя та Спеціального підкомітету з питань озброєння федерального уряду США, інформує Цензор.нет.

Зазначають, що 15 лютого 2023 року у межах розслідування ролі федерального уряду в цензурі законних висловлювань у соцмережах Комітет з питань правосуддя направив повістку до суду компаній Meta та Alphabet. Це материнські компанії соцмереж Facebook, Instagram та Google, YouTube відповідно. У відповідь було отримано документи, де було видно, що ФБР від імені української розвідки вимагало, а подекуди й давало вказівки соцмережам цензурувати американців, які висловлюються в Інтернеті.

"Після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Служба безпеки України прагнула виявити та завадити ймовірним операціям російського впливу в соціальних мережах. СБУ залучила ФБР для підтримки цих зусиль, передавши Бюро списки акаунтів у соціальних мережах, які нібито "поширювали російську дезінформацію", - ідеться у звіті.

Там додають, що ФБР регулярно передавало ці списки соцмережам. Ті вже поширювали отриману інформацію серед своїх працівників, відповідальних за модерацію контенту та дотримання правил.

Згідно з аналізом "дезінформаційних реєстрів", що провів Комітет, ФБР на прохання СБУ внесло до списку для соцмереж автентичні акаунти американців. Серед них були акаунти низки американських журналістів та обліковий запис Державного департаменту США. Зокрема мовиться про @usaporusski, який є офіційним, перевіреним російськомовним акаунтом Держдепу США. У звіті зазначають, що ані ФБР, ані СБУ не надали пояснень щодо причетності цього акаунту до дезінформації.

"Ще більше вражає те, що ФБР чи то з недбалості, чи то навмисно передало запит СБУ на видалення офіційного урядового акаунта США до Meta", - ідеться у звіті.

Також ФБР і СБУ неодноразово вимагали видалити або призупинити справжні акаунти, які висловлювали однозначно проукраїнські погляди. Також це стосувалося й тих облікових записів, які висловлювали опозицію до російського президента Володимира Путіна.

"Нещодавні повідомлення показали, що ФБР також розширило можливості СБУ щодо цензури користувачів у Твіттері", - повідомляється у звіті.

Запити на цензурування чи видалення акаунтів продовжували надходити щонайменше до 11 травня 2022 року. Це відбувалося навіть після того, як представник Twitter Йоел Рот попередив ФБР про американські акаунти у списках СБУ.

Також 11 травня Meta отримала "кілька запитів з України з переліком акаунтів, що підозрюють в поширенні дезінформації". Серед них був лист від Служби безпеки з переліком груп у Facebook. Вони, на думку СБУ, використовувалися зокрема для просування "роз'єднання політичних сил та українського суспільства в цілому". У листі просили заблокувати ці сторінки та видалити акаунти їхніх адміністраторів.

"Зрозуміло, що участь ФБР у цензурній діяльності СБУ була добровільним і свідомим вибором ФБР, до якого було залучено щонайменше сім агентів з усього Бюро", - наголошують у звіті.

Комітет США вважає, що співпрацю ФБР і СБУ продовжується. Так 25 квітня 2023 року агент Кобзанець, який і направляв запити до Meta, виступив на панельній дискусії в Сан-Франциско разом із співробітником СБУ Іллею Вітюком. Тоді в авдиторії був присутній агент Чан. Під час дискусії Вітюк назвав ФБР "головним партнером СБУ".

На момент підготовки звіту ФБР жодним чином не прокоментувало свою роботу з СБУ щодо видалення американської дезінформації в соцмережах. Також воно не оприлюднило жодних заяв, які б підтверджували роль бюро у виконанні іноземних запитів щодо цензурування висловлювань на внутрішньому рівні.