Федеральна прокуратура Німеччини планує конфіскувати €720 млн заморожених активів РФ

Про це пише Spiegel.

Зазначається, що Петер Франк, федеральний прокурор, подав подання до Вищого регіонального суду у Франкфурті-на-Майні щодо конфіскації 720 млн євро, які раніше були заморожені як російські активи, на користь державного бюджету.

Якщо Федеральна прокуратура задовольнить свою заяву, понад 700 мільйонів євро надійдуть до федерального бюджету. Зокрема, йдеться про гроші з Національного розрахункового депозитарію московської біржі, їх було санкціоновано ЄС у червні 2022 року.