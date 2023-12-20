Федеральна прокуратура Німеччини планує конфіскувати €720 млн заморожених активів РФ
Федеральний прокурор Німеччини хоче конфіскувати €720 млн заморожених активів Росії. Це може стати першим подібним прецедентом в країні
Про це пише Spiegel.
Зазначається, що Петер Франк, федеральний прокурор, подав подання до Вищого регіонального суду у Франкфурті-на-Майні щодо конфіскації 720 млн євро, які раніше були заморожені як російські активи, на користь державного бюджету.
Якщо Федеральна прокуратура задовольнить свою заяву, понад 700 мільйонів євро надійдуть до федерального бюджету. Зокрема, йдеться про гроші з Національного розрахункового депозитарію московської біржі, їх було санкціоновано ЄС у червні 2022 року.
- Законопроєкт про конфіскацію та передачу Україні активів РФ у сенаті США зареєстрували в середині червня.
- 30 листопада у сенаті США представили законопроєкт про конфіскацію російських активів.
- Єврокомісія має план залучити 15 млрд євро із заморожених активів Росії, щоб направити їх як фінансову допомогу для України.
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