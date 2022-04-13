Федоров: у чатбот єВорог надіслали 31 заявку з фото і відео російських убивць із Бучі, Ірпеня та Гостомеля

Про це повідомив у Facebook віцепрем'єрміністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.



"Ви надіслали нам у чатбот єВорог 31 заявку з фото, відео та кадрами з камер спостереження вбивць з Бучі, Ірпеня та Гостомеля. Їхні обличчя побачить весь світ. Кожен із них несе відповідальність за це. Безкарності не буде", - написав Федоров.



Міністр зазначив, що в чатботі з'явився новий розділ, у якому можна повідомити про випадки вбивств, зґвалтувань і мародерства у Київській області.



"Після визволення нашими військовими сіл Київщини весь світ побачив жахіття, які чинили окупанти з мирними людьми. Кожен воєнний злочин має бути зафіксований. Тому нещодавно ми додали в чатбот єВорог новий розділ — можна повідомити нас про вбивць, мародерів та ґвалтівників із Київщини", - написав Федоров.



Очільник Мінцифри закликав надсилати у чат єВорог усі наявні відомості про російських окупантів і їхні злочини.



"Якщо вам вдалося зафіксувати обличчя російських солдатів, надсилайте інформацію у єВорог. У наш чатбот можна перейти з головного екрана застосунку Дія або за цим посиланням: https://t.me/evorog_bot. Якщо у вас є інформація, то надсилайте нам також їхні ПІБ, військовий підрозділ, що й коли вони скоїли", - написав Федоров.



Нагадаємо, сейм Польщі визнав президента РФ Володимира Путіна воєнним злочинцем.