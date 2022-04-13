Федоров: у чатбот єВорог надіслали 31 заявку з фото і відео російських убивць із Бучі, Ірпеня та Гостомеля
До чатботу єВорог надійшла 31 заявка з фото, відео і записами камер спостереження, де зафіксовано відповідальних за воєнні злочини на Київщині російських військових
Про це повідомив у Facebook віцепрем'єрміністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Ви надіслали нам у чатбот єВорог 31 заявку з фото, відео та кадрами з камер спостереження вбивць з Бучі, Ірпеня та Гостомеля. Їхні обличчя побачить весь світ. Кожен із них несе відповідальність за це. Безкарності не буде", - написав Федоров.
Міністр зазначив, що в чатботі з'явився новий розділ, у якому можна повідомити про випадки вбивств, зґвалтувань і мародерства у Київській області.
"Після визволення нашими військовими сіл Київщини весь світ побачив жахіття, які чинили окупанти з мирними людьми. Кожен воєнний злочин має бути зафіксований. Тому нещодавно ми додали в чатбот єВорог новий розділ — можна повідомити нас про вбивць, мародерів та ґвалтівників із Київщини", - написав Федоров.
Очільник Мінцифри закликав надсилати у чат єВорог усі наявні відомості про російських окупантів і їхні злочини.
"Якщо вам вдалося зафіксувати обличчя російських солдатів, надсилайте інформацію у єВорог. У наш чатбот можна перейти з головного екрана застосунку Дія або за цим посиланням: https://t.me/evorog_bot. Якщо у вас є інформація, то надсилайте нам також їхні ПІБ, військовий підрозділ, що й коли вони скоїли", - написав Федоров.
- Нагадаємо, сейм Польщі визнав президента РФ Володимира Путіна воєнним злочинцем.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.88
-
EUR
Купівля 31.72Продаж 32.67
- Актуальне
- Важливе