"Феєнорд" - "Шахтар": де та коли дивитись вирішальний матч українців у Лізі Європи
Сьогодні, 16 березня, донецький "Шахтар" зіграє проти нідерландського "Феєнорда" в 1/8 фіналу Ліги Європи
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Після нічийного результату (1:1) у Варшаві, команди зійдуться у матчі-відповіді 1/8 фіналу ЛЄ у Нідерландах.
Букмекери вважають, що "Шахтар" є аутсайдером протистояння. Коефіцієнт на перемогу українців - 7,0. Виграш "Феєнорда" оцінюють у 1,5. Нічию в основний час - 4,40.
За свою історію "Шахтар" і "Феєнорд" зустрічались тричі. Двічі вигравав "Шахтар", ще один матч закінчився внічию.
Жеребкування чвертьфіналу Ліги Європи відбудеться 17 березня.
"Шахтар" - останній представник України у цьому єврокубковому сезоні.
Ліга Європи
1/8 фіналу. Повторна зустріч
16 березня
"Феєнорд" (Нідерланди) - "Шахтар" (Україна)
Перший матч - 1:1
Роттердам, стадіон "Де Кейп"
Початок о 19:45
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