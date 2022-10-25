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OPINION

Femunity.ua – це історія про велику мрію

Ірина Рубіс
25 жовтня, 2022 вiвторок
20:45
Погляд Ірина Рубіс

Все почалося з чесної відповіді на питання "Чого я насправді хочу?" на програмі й у блокноті схожим на ті, з якими ви зараз маєте справу

Femunity.ua – це історія про велику мрію, яка справдилася завдяки й всупереч жахливим подіям у нашій рідній країні.

У 2017 році я потрапила на тижневу міжнародну жіночу освітню програму для лідерок в США (Vital Voices GAP). Тоді я пережила досвід і набула знань, відкриттів та підтримки, які дозволили мені у 2019 докорінно змінити професійне життя в значно кращий для мене, і, сподіваюсь, цінніший для інших бік.

Тоді я мріяла зробити схожий за імпульсами проєкт для українок.

Все ретельно продумала, описала і презентувала-презентувала-презентувала...

Згодом моє величезне бажання допомагати жінкам розкривати та ростити свої таланти та реалізацію результували у проєкт Fe_munity, корпоративну жіночу освітню платформу Ferrexpo (яка б навряд стала реальністю без союзництва в темі гендерної справедливості з боку членкині борда компанії Ганни Адом). За два роки ми посилили 140 жінок і у 2022 планували виростити проєкт на всю країну.

Війна, здавалося, зруйнувала все. Але здавалося це тільки перші два місяці.

Бо питання втрачених ідентичностей, кар’єр, звичного оточення, життя, доходу, відчуття безпеки, розуміння майбутнього потребували якнайшвидшої допомоги.

Вже у квітні з жіночими асоціаціями European Women on Boards та Generation CEO ми зробили проєкт підтримки в економічній інтеграції українським жінкам, які наразі перебувають в країнах ЄС.

На щастя освітня платформа Femunity.ua для талановитих майбутніх лідерок та Fe_munity для співробітниць Ferrexpo також продовжують інвестування в гендерний поступ.

Тобто наразі рух помножився на 3!

До чого це я?

Все почалося з чесної відповіді на питання "Чого я насправді хочу?" на програмі й у блокноті схожим на ті, з якими ви зараз маєте справу.

Яка моя рушійна сила?

За якими чітко сформованими й не гнучкими цінностями я приймаю рішення, будую альянси, живу?

  • Інвестуйте час в себе.
  • Поставте себе в фокус і приділяйте час для роботи з цим блокнотом.
  • Повертайтесь до нього.
  • В ньому методика, яка працює на вашу користь.
  • Знання себе, своєї рушійної сили та коло підтримки зроблять свою справу.

І слова — ви, помножені на три — стануть не просто слоганом цієї освітньо-менторської ініціативи, а вашим підсумком участі в нашому форсажі.

Завжди доступна для допомоги вам словом і ділом.

Ірина Рубіс, голова ГО "Післязавтра"/Biasless

P.S. Всього в житті можна досягнути. Головне правильно хотіти: довго і дуже сильно. Здається це цитата Сартра. Вона зі мною з моїх 20 років. Працює без винятків.

Про авторку. Ірина Рубіс, голова ГО "Післязавтра"/Biasless

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