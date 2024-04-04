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Ferrexpo запускає новітній технологічний комплекс пресфільтрації для підвищення ефективності та екологічності виробництва

4 квітня, 2024 четвер
11:05
Ferrexpo

Ferrexpo plc, провідний виробник залізорудних окатків преміумкласу для виробництва сталі з низьким вмістом вуглецю, оголошує про успішний запуск інноваційного пресфільтраційного технологічного корпусу на Полтавському ГЗК, що є одним із дочірніх підприємств Групи

Загальні інвестиції в проєкт перевищили 80 мільйонів доларів США, а його реалізація відбулася навіть у складних умовах війни, що свідчить про непохитну відданість компанії розвитку української промисловості.

Комплекс пресфільтрації використовуватиметься у виробничому процесі як заміна вакуумній фільтрації для зневоднення тонкозернистої пульпи. Його висота - 42 метри, а загальна площа поверхонь - 28 000 квадратних метрів. Комплекс використовує сучасне обладнання світового лідера Metso, Atlas Copco та німецької компанії Eirich, які допомагають краще слідкувати за вологістю виробленої продукції й відповідно покращувати її якість.

Результативність технології вже доведена на практиці. Від січня 2024 року перша технологічна лінія цеху виробництва окатків Полтавського ГЗК була підключена до сучасних пресфільтрів, що дозволило значно знизити витрати на бентоніт - від 14 кг до 9 кг на тонну концентрату, та відмовитись від споживання дорогого зневоднювача. Це також забезпечило кращий контроль над вологістю залізорудного концентрату, знизивши її до 9,7%, тоді як на лініях із вакуум-фільтрами даний показник складає 10,1%, що позитивно позначається на характеристиках кінцевого продукту.

Крім економії ресурсів, нова технологія має значні переваги для довкілля, зокрема, завдяки їй відбуватиметься зниження споживання природного газу на 3% і відповідне зменшення викидів вуглецю за Scope 1. Вона також сприяє підвищенню міцності готових залізорудних окатків та збільшенню продуктивності цеху на 3%.

Віктор Лотоус, голова правління Полтавського ГЗК, зазначив: “Впроваджуючи такі проєкти, як комплекс пресфільтрації, під час війни Ferrexpo підтверджує свою відданість інноваціям та ефективності, ставлячи на перше місце сталий розвиток і мінімізацію впливу на довкілля. Ми продовжуємо наполегливо працювати над впровадженням інноваційних технологій, що не лише покращують якість нашої продукції, а й сприяють збереженню довкілля. Наше прагнення інвестувати в Україну, у розвиток української промисловості залишається непохитним. Цей проєкт не лише зміцнює позиції Ferrexpo як лідера у виробництві залізорудних окатків високої якості, але і є важливим елементом для забезпечення більш чистого та ефективного виробництва сталі на глобальному рівні. Завдяки передовим технологіям і стратегічним інвестиціям Ferrexpo продовжує рухатися вперед, попри всі виклики підтримуючи стійкий розвиток індустрії та економіки України”.

Наразі у цеху виробництва окатків перша і друга технологічні лінії підʼєднані до комплексу пресфільтрації. Завершуються будівельно-монтажні роботи наступних пресфільтрів, які будуть працювати із третьою і четвертою технологічними лініями цеху. На підприємстві планують ввести це обладнання в експлуатацію до кінця поточного року.

Будівництво нового пресфільтраційного технологічного корпусу є частиною широкої Програми стратегічного розвитку Ferrexpo, що має на меті подвоїти обсяги виробництва високоякісних залізорудних окатків до 24 мільйонів тонн на рік.

Ferrexpo – швейцарська залізорудна компанія з активами в Україні. Акції Ferrexpo входять до преміального лістингу Лондонської фондової біржі за індексом FTSE 250 (тікер FXPO). Група виробляє високоякісні залізорудні окатки преміум-класу для металургійної промисловості, які порівняно з використанням більш поширених видів залізорудної сировини дозволяють зменшити викиди вуглецю і підвищити продуктивність виробників. Підприємства Ferrexpo забезпечують сировиною світову металургійну промисловість понад 50 років. Ferrexpo має широку клієнтську базу, до якої входять сталеливарні підприємства по всьому світу, зокрема Австрії, Німеччини, Японії, Південної Кореї, Тайваню, Китаю, Словаччини, Чехії, Туреччини, Вєтнаму, США та ін. Додаткову інформацію можна знайти на сайті www.ferrexpo.com.


 
Теги:
Економіка
Полтавщина
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