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Логістична компанія Ferrexpo підтвердила відповідність міжнародним стандартам екоменеджменту та безпеки праці

12 вересня, 2024 четвер
20:44
Ferrexpo

Дочірня компанія Ferrexpo – First-DDSG Logistics Holding (First-DDSG), яка використовує водні шляхи Дунаю для доставки продукції групи споживачам у Центральній Європі, успішно пройшла сертифікацію на відповідність міжнародним стандартам екологічного менеджменту та безпеки праці

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Про це йдеться в повідомленні Ferrexpo.

Сертифікат ISO 14001:2015 підтверджує, що судноплавний оператор впроваджує ефективні екологічні практики, спрямовані на мінімізацію впливу на навколишнє середовище.

"Це особливо важливо для внутрішніх водних перевезень на річці Дунай, де First-DDSG експлуатує 214 суден, забезпечуючи екологічно чистий транспорт із низьким рівнем викидів парникових газів", – прокоментували в компанії.

Сертифікат ISO 45001:2018, своєю чергою, підкреслює прагнення дочірньої компанії Ferrexpo створити безпечні та здорові умови праці для співробітників компанії. Як зазначається у повідомленні гірничої групи,  «підхід до сталого розвитку та безпеки First-DDSG, з якою співпрацює група, відповідає цінностям і цілям Ferrexpo».

"Отримані First-DDSG сертифікати не тільки зміцнюють довіру до партнера залізорудної компанії, але й підвищують ефективність усієї логістичної мережі Ferrexpo, забезпечуючи надійну та безпечну доставку продукції клієнтам у Центральній Європі", – підсумували у Ferrexpo.

Загалом протягом останніх 10 років Ferrexpo інвестувала понад $400 млн в розвиток своєї логістичної інфраструктури.

Нагадаємо, що у 2023 році вуглецеві викиди Ferrexpo знизились на 32% порівняно з аналогічним періодом попереднього року. Вуглецеємність виробництва на тонну продукції, включно з викидами Scope 1 і Scope 2, знизилася на 2,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року та на 32,1% порівняно з 2019 роком (базовий рік у стратегії декарбонізації компанії).

Теги:
Економіка
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