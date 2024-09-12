Логістична компанія Ferrexpo підтвердила відповідність міжнародним стандартам екоменеджменту та безпеки праці

Про це йдеться в повідомленні Ferrexpo.

Сертифікат ISO 14001:2015 підтверджує, що судноплавний оператор впроваджує ефективні екологічні практики, спрямовані на мінімізацію впливу на навколишнє середовище.

"Це особливо важливо для внутрішніх водних перевезень на річці Дунай, де First-DDSG експлуатує 214 суден, забезпечуючи екологічно чистий транспорт із низьким рівнем викидів парникових газів", – прокоментували в компанії.

Сертифікат ISO 45001:2018, своєю чергою, підкреслює прагнення дочірньої компанії Ferrexpo створити безпечні та здорові умови праці для співробітників компанії. Як зазначається у повідомленні гірничої групи, «підхід до сталого розвитку та безпеки First-DDSG, з якою співпрацює група, відповідає цінностям і цілям Ferrexpo».

"Отримані First-DDSG сертифікати не тільки зміцнюють довіру до партнера залізорудної компанії, але й підвищують ефективність усієї логістичної мережі Ferrexpo, забезпечуючи надійну та безпечну доставку продукції клієнтам у Центральній Європі", – підсумували у Ferrexpo.

Загалом протягом останніх 10 років Ferrexpo інвестувала понад $400 млн в розвиток своєї логістичної інфраструктури.

Нагадаємо, що у 2023 році вуглецеві викиди Ferrexpo знизились на 32% порівняно з аналогічним періодом попереднього року. Вуглецеємність виробництва на тонну продукції, включно з викидами Scope 1 і Scope 2, знизилася на 2,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року та на 32,1% порівняно з 2019 роком (базовий рік у стратегії декарбонізації компанії).