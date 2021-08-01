Фестиваль в столиці УПА пройде на початку жовтня
1-3 жовтня 2021 року в місті Олевськ Житомирської області пройде щорічний фестиваль "Олевська республіка"
Цьогоріч він буде присвячений 80-ій річниці від дня утворення Тарасом Бульбою-Боровцем однойменного військово-територіального формування, що стало початком Української повстанцьої Армії, розповідає Еспресо.TV.
Особливістю свята стане те, що 1 жовтня вперше відбудеться Міжнародний турнір зі змішаних єдиноборств ММА імені Т. Бульби-Боровця "Олевська республіка". Його теж планують зробити щорічним.
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"Якщо в області введуть "жовту" або "червону" карантинні зони, то фестиваль будуть проводити з їх урахуванням і організують пряму трансляцію", - зазначає з цього приводу територіальна громада Олевська.
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