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Фестиваль в столиці УПА пройде на початку жовтня

1 серпня, 2021 неділя
20:18
Суспільство

1-3 жовтня 2021 року в місті Олевськ Житомирської області пройде щорічний фестиваль "Олевська республіка"

Цьогоріч він буде присвячений 80-ій річниці від дня утворення Тарасом Бульбою-Боровцем однойменного військово-територіального формування, що стало початком Української повстанцьої Армії, розповідає Еспресо.TV.

Особливістю свята стане те, що 1 жовтня вперше відбудеться Міжнародний турнір зі змішаних єдиноборств ММА імені Т. Бульби-Боровця "Олевська республіка". Його теж планують зробити щорічним. 

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"Якщо в області введуть "жовту" або "червону" карантинні зони, то фестиваль будуть проводити з їх урахуванням і організують пряму трансляцію", - зазначає з цього приводу територіальна громада Олевська.


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