FIFA The Best Awards: якою є збірна футболістів року і хто найкращий тренер. Відео

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Сьогодні, 17 січня, проходить церемонія нагородження FIFA The Best Awards. На заході поміж інших обрали найкращого тренера року, яким став Томас Тухель.



Німецький тренер, який очолює лондонський "Челсі", у 2021 році виграв зі своєю командою Лігу чемпіонів та Суперкубок УЄФА.



До трійки претендентів на премію входили також Роберто Манчіні (збірна Італії) та Пеп Гвардіола ("Манчестер Сіті").

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