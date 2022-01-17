FIFA The Best Awards: якою є збірна футболістів року і хто найкращий тренер. Відео
Головний тренер лондонського "Челсі" Томас Тухель визнаний найкращим у 2021 році
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Сьогодні, 17 січня, проходить церемонія нагородження FIFA The Best Awards. На заході поміж інших обрали найкращого тренера року, яким став Томас Тухель.
Німецький тренер, який очолює лондонський "Челсі", у 2021 році виграв зі своєю командою Лігу чемпіонів та Суперкубок УЄФА.
До трійки претендентів на премію входили також Роберто Манчіні (збірна Італії) та Пеп Гвардіола ("Манчестер Сіті").
Воротар - Джанлуїджі Доннарумма
Захисники - Рубен Діаш, Давід Алаба, Леонардо Бонуччі
Півзахисники - Н'Голо Канте, Жоржиньо, Кевін де Брюйне
Нападники - Ліонель Мессі, Роберт Левандовські, Ерлінг Холанд, Кріштіану Роналду Церемонія нагородження доступна за посиланням.
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