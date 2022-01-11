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ФІФА заборонила клубу УПЛ купувати нових футболістів

11 січня, 2022 вiвторок
12:44
Спорт "Десна"

ФІФА заборонила "Десні" здійснювати трансфери через заборгованість перед румунським футболістом Константіну Дімою

Про це повідомляє fanday.net

За словами спортивного директора "Десни" Вадима Мельника, на клуб накладено трансферний бан.  

"Станом на сьогодні на "Десну" справді накладено трансферний бан, який забороняє їй реєструвати нових футболістів. Це офіційна інформація, ми її не приховуємо. Якщо нам вдасться вирішити це питання, заборона буде знята, а ми зможемо підписувати новачків. Наразі йдуть переговори", - сказав Мельник. 

Раніше повідомлялося, що ФІФА зобов'язала "Десну" виплатити $400 тис. колишньому захиснику команди - румуну Константіну Дімі. 

Президент "Десни" Володимир Левін заявив, що клуб готовий владнати конфлікт з футболістом, але погодиться виплатити йому меншу суму. Якщо румун не погодиться, то чернігівці обійдуться без трансферів. 

"Він приїхав, але на футбольне поле не виходив, набрав вагу, з ним були великі проблеми. Ми готові заплатити йому зарплату, яку винні. Якщо футболіст не хоче врегулювати це питання, то не захоче. Тоді гратимемо тим складом, що є", - сказав Левін. 

"Десна" пішла на зимову перерву в чемпіонаті України на сьомому місці. 

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футбол
ФІФА
трансфери
УПЛ
заборгованість з зарплати
Десна
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