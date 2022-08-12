ФІФА змінила дати проведення ЧС-2022

Про це повідомляє офіційний twitter ФІФА.

Чемпіонат світу з футболу стартує цьогоріч у неділю, 20 листопада, а не 21 числа, як планувалось раніше. ФІФА подала пропозицію змінити розклад турніру після того, як отримала відповідний запит від Конфедерації футболу Південної Америки.

У матчі-відкриття Катар зіграє з Еквадором, хоча раніше ЧС-2022 повинен був відкрити матч Сенегал - Нідерланди.

20 листопада також відбудеться церемонія відкриття турніру.

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