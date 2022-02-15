"Філіп Морріс" у 2021 році скоротила відвантаження тютюнових виробів в Україні на 3,3%
"Філіп Морріс Україна" у 2021 році зменшила відвантаження своєї продукції в Україні на 3,3% (на 7,4% у ІV кварталі 2021 року) через зростання акцизів і різке збільшення тіньового ринку
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на фінансовий звіт Philip Morris International за 2021 рік.
За оцінками компанії, скорочення ринку тютюнових виробів в Україні становило 9,8% порівняно з 2020 роком.
Водночас у компанії наголосили, що збільшили інвестиції в інноваційні продукти для курців.
Так, станом на 31 грудня 2021 року загальна кількість користувачів IQOS у світі становила 21,2 млн грн, з яких приблизно 72% (15,3 млн) перейшли на IQOS і відмовилися від куріння.
"Ми вступаємо у 2022 рік із сильними позиціями і прогнозуємо органічне зростання продажів на 4-6% у 2022 році", - зазначив генеральний директор PMI Яцек Ольчак.
У 2021 році чистий дохід від продажу бездимних продуктів становив 29% порівняно з 24% у 2020 році.
З 2008 року Philip Morris International інвестувала понад 9 млрд доларів у наукові дослідження і розробку інноваційних бездимних товарів для повнолітніх курців та їх комерціалізацію.
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