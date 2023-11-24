Філіппіни розглядають можливість відновлення членства в Міжнародному кримінальному суді

Про це повідомляє Reuters.

"Також виникає питання, чи варто нам повертатися під лоно МКС, тому воно знову вивчається. Тож ми просто продовжимо розглядати це та подивимося, які у нас є варіанти", — сказав журналістам 24 листопада президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший.

Маркос сказав, що питання щодо юрисдикції та суверенітету все ще є "проблемами" для Філіппін.

"Тепер, якщо ми зможемо розв'язати ці проблеми, то це буде щось інше, але ці питання фундаментальні", — сказав Маркос.

Філіппіни вийшли з міжнародного трибуналу в 2019 році після того, як тодішній президент Родріго Дутерте поставив під сумнів його повноваження розслідувати кампанію боротьби з незаконними наркотиками, під час якої були вбиті тисячі людей.