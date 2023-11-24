Філіппіни розглядають можливість відновлення членства в Міжнародному кримінальному суді
Майже через 5 років після виходу зі складу Міжнародного кримінального суду (МКС) Філіппіни розглядають можливість відновлення членства
Про це повідомляє Reuters.
"Також виникає питання, чи варто нам повертатися під лоно МКС, тому воно знову вивчається. Тож ми просто продовжимо розглядати це та подивимося, які у нас є варіанти", — сказав журналістам 24 листопада президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший.
Маркос сказав, що питання щодо юрисдикції та суверенітету все ще є "проблемами" для Філіппін.
"Тепер, якщо ми зможемо розв'язати ці проблеми, то це буде щось інше, але ці питання фундаментальні", — сказав Маркос.
Філіппіни вийшли з міжнародного трибуналу в 2019 році після того, як тодішній президент Родріго Дутерте поставив під сумнів його повноваження розслідувати кампанію боротьби з незаконними наркотиками, під час якої були вбиті тисячі людей.
- 17 листопада, прокурор Міжнародного кримінального суду заявив, що отримав спільний запит від п'яти країн щодо розслідування ситуації на палестинських територіях.
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