П'ять країн подали запит до Міжнародного суду щодо розслідування ймовірних воєнних злочинів у Палестині

Про це повідомляє Reuters.

Прокурор Карім Кан заявив, що запит надійшов від Південної Африки, Бангладеш, Болівії, Коморських островів і Джибуті. Південна Африка заявила, що запит був зроблений "з метою забезпечення того, щоб МКС звернув невідкладну увагу на серйозну ситуацію в Палестині".

Минулого місяця Кан заявив, що його офіс має юрисдикцію як щодо нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня, так і щодо будь-яких злочинів, скоєних у відповідь Ізраїлем, включаючи бомбардування в секторі Газа.

Прокуратура заявила, що наразі вона "зібрала значний обсяг інформації та доказів" щодо злочинів на палестинських територіях, а також злочинів, скоєних палестинцями.

Зазначається, що Ізраїль не є членом суду і не визнає його юрисдикції.

Міжнародний кримінальний суд може розслідувати справи громадян держав, які не є членами МКС, за певних обставин, зокрема, коли злочини, як стверджується, були скоєні на територіях держав-членів МКС. Палестинські території включені до списку членів МКС з 2015 року.

Міжнародний кримінальний суд, який є судом останньої інстанції, здійснює кримінальне переслідування осіб за ймовірні злочинні дії, коли 124 держави-члени не бажають або не можуть здійснювати кримінальне переслідування самостійно.