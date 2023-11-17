П'ять країн подали запит до Міжнародного суду щодо розслідування ймовірних воєнних злочинів у Палестині
У п'ятницю, 17 листопада, прокурор Міжнародного кримінального суду заявив, що отримав спільний запит від п'яти країн щодо розслідування ситуації на палестинських територіях
Про це повідомляє Reuters.
Прокурор Карім Кан заявив, що запит надійшов від Південної Африки, Бангладеш, Болівії, Коморських островів і Джибуті. Південна Африка заявила, що запит був зроблений "з метою забезпечення того, щоб МКС звернув невідкладну увагу на серйозну ситуацію в Палестині".
Минулого місяця Кан заявив, що його офіс має юрисдикцію як щодо нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня, так і щодо будь-яких злочинів, скоєних у відповідь Ізраїлем, включаючи бомбардування в секторі Газа.
Прокуратура заявила, що наразі вона "зібрала значний обсяг інформації та доказів" щодо злочинів на палестинських територіях, а також злочинів, скоєних палестинцями.
Зазначається, що Ізраїль не є членом суду і не визнає його юрисдикції.
Міжнародний кримінальний суд може розслідувати справи громадян держав, які не є членами МКС, за певних обставин, зокрема, коли злочини, як стверджується, були скоєні на територіях держав-членів МКС. Палестинські території включені до списку членів МКС з 2015 року.
Міжнародний кримінальний суд, який є судом останньої інстанції, здійснює кримінальне переслідування осіб за ймовірні злочинні дії, коли 124 держави-члени не бажають або не можуть здійснювати кримінальне переслідування самостійно.
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У п'ятницю,17 листопада, Цахі Ханегбі, голова Ради національної безпеки Ізраїлю, заявив, що ЦАХАЛ відзначає три тижні з моменту початку наземного вторгнення і зараз діє в самому центрі Гази.
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