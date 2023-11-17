Голова Радбезу Ізраїлю: ЦАХАЛ не зупиниться, доки ХАМАС не буде знищено
У п'ятницю,17 листопада, Цахі Ханегбі, голова Ради національної безпеки Ізраїлю, заявив, що ЦАХАЛ відзначає три тижні з моменту початку наземного вторгнення і зараз діє в самому центрі Гази
Про це повідомляє The Times of Israel.
За словами Хангебі, від початку наземного наступу ЦАХАЛу були вбиті тисячі терористів, в тому числі високопоставлені члени керівництва ХАМАСу.
"Всі цілі, поставлені кабінетом безпеки, були досягнуті, і, як сказав прем'єр-міністр, "це тільки початок", - зазначив він. - Ми сповнені рішучості дійти до кінця битви, а кінець битви буде кінцем ХАМАСу", - наголосив він.
Хангебі заявив, ЦАХАЛ не зупиниться, доки ХАМАС не буде знищено
"Ми не зупинимося доти, доки не буде знищено весь військовий і керівний потенціал ХАМАС і Палестинського ісламського джихаду", - додає Ханегбі.
Зокрема, Ханегбі заявив, що Ізраїль погодиться на припинення вогню лише в обмін на звільнення "великої" кількості заручників, а не на "маніпулятивне звільнення", здійснене ХАМАС з метою піару.
"Тільки тоді ми погодимося на припинення вогню, і воно буде дуже обмеженим і коротким, тому що після цього ми продовжимо просуватися до наших цілей у війні", - каже Ханегбі.
Голова Ради національної безпеки каже, що військовий кабінет єдиний у своїй стратегії щодо просування звільнення заручників, вказуючи на те, що міністри вважають, що це станеться тільки тоді, коли ХАМАС відчує себе затиснутим і під тиском, відкидаючи твердження катарських посередників про те, що наземне вторгнення ЦАХАЛу ускладнює переговори.
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Прем'єр-міністр Ізраїлю заявив, що Ізраїль намагається мінімізувати жертви серед цивільного населення у війні в Газі, але безуспішно, звинувативши в цьому ХАМАС.
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