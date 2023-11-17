Голова Радбезу Ізраїлю: ЦАХАЛ не зупиниться, доки ХАМАС не буде знищено

Про це повідомляє The Times of Israel.

За словами Хангебі, від початку наземного наступу ЦАХАЛу були вбиті тисячі терористів, в тому числі високопоставлені члени керівництва ХАМАСу.

"Всі цілі, поставлені кабінетом безпеки, були досягнуті, і, як сказав прем'єр-міністр, "це тільки початок", - зазначив він. - Ми сповнені рішучості дійти до кінця битви, а кінець битви буде кінцем ХАМАСу", - наголосив він.

Хангебі заявив, ЦАХАЛ не зупиниться, доки ХАМАС не буде знищено

"Ми не зупинимося доти, доки не буде знищено весь військовий і керівний потенціал ХАМАС і Палестинського ісламського джихаду", - додає Ханегбі.

Зокрема, Ханегбі заявив, що Ізраїль погодиться на припинення вогню лише в обмін на звільнення "великої" кількості заручників, а не на "маніпулятивне звільнення", здійснене ХАМАС з метою піару.

"Тільки тоді ми погодимося на припинення вогню, і воно буде дуже обмеженим і коротким, тому що після цього ми продовжимо просуватися до наших цілей у війні", - каже Ханегбі.

Голова Ради національної безпеки каже, що військовий кабінет єдиний у своїй стратегії щодо просування звільнення заручників, вказуючи на те, що міністри вважають, що це станеться тільки тоді, коли ХАМАС відчує себе затиснутим і під тиском, відкидаючи твердження катарських посередників про те, що наземне вторгнення ЦАХАЛу ускладнює переговори.