Ізраїль не зміг мінімізувати кількість загиблих у Газі, Нетаньягу звинувачує у цьому ХАМАС

Про це повідомляє ВВС.

Беньямін Нетаньягу заявивs, що ХАМАС обстрілює палестинців, які намагаються захистити себе. За його словами, ХАМАСу "начхати на палестинців".

За даними міністерства охорони здоров'я ХАМАС, з моменту вступу Ізраїлю у війну було вбито понад 11 500 палестинців.

Нетаньягу зазначив, що Ізраїль "намагатиметься завершити роботу" зі знищення ХАМАСу в Газі з мінімальними жертвами серед цивільного населення.

"Це те, що ми намагаємося зробити: мінімальні жертви серед цивільного населення. Але, на жаль, нам це не вдається", - пояснив він.

Нетаньяху додав, що ізраїльські військові розкидали листівки із закликом покинути певні райони і дзвонили цивільним на мобільні телефони, попереджаючи їх про необхідність виїхати, але стверджували, що ХАМАС перешкоджає цьому "під дулом пістолета".

"Будь-яка смерть цивільного - це трагедія. І у нас не повинно бути жодної, тому що ми робимо все можливе, щоб вивести цивільне населення з-під удару, поки ХАМАС робить все можливе, щоб утримати їх на цьому шляху", - сказав він.

Він додав, що ХАМАС "обстріляв безпечні коридори, які ми надали палестинцям".