Ізраїль не зміг мінімізувати кількість загиблих у Газі, Нетаньягу звинувачує у цьому ХАМАС
Прем'єр-міністр Ізраїлю заявив, що Ізраїль намагається мінімізувати жертви серед цивільного населення у війні в Газі, але безуспішно, звинувативши в цьому ХАМАС
Про це повідомляє ВВС.
Беньямін Нетаньягу заявивs, що ХАМАС обстрілює палестинців, які намагаються захистити себе. За його словами, ХАМАСу "начхати на палестинців".
За даними міністерства охорони здоров'я ХАМАС, з моменту вступу Ізраїлю у війну було вбито понад 11 500 палестинців.
Нетаньягу зазначив, що Ізраїль "намагатиметься завершити роботу" зі знищення ХАМАСу в Газі з мінімальними жертвами серед цивільного населення.
"Це те, що ми намагаємося зробити: мінімальні жертви серед цивільного населення. Але, на жаль, нам це не вдається", - пояснив він.
Нетаньяху додав, що ізраїльські військові розкидали листівки із закликом покинути певні райони і дзвонили цивільним на мобільні телефони, попереджаючи їх про необхідність виїхати, але стверджували, що ХАМАС перешкоджає цьому "під дулом пістолета".
"Будь-яка смерть цивільного - це трагедія. І у нас не повинно бути жодної, тому що ми робимо все можливе, щоб вивести цивільне населення з-під удару, поки ХАМАС робить все можливе, щоб утримати їх на цьому шляху", - сказав він.
Він додав, що ХАМАС "обстріляв безпечні коридори, які ми надали палестинцям".
- Напередодні, 16 листопада, очільник штабу ЦАХАЛ, генерал-лейтенант Герці Га-Леві заявив, армія оборони Ізраїлю близька до того, щоб знищити військову інфраструктуру палестинського угруповання ХАМАС на півночі Гази.
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