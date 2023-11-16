Ізраїль близький до знищення інфраструктури ХАМАСу на півночі Гази

Про це заявив очільник штабу ЦАХАЛ, генерал-лейтенант Герці Га-Леві.

"Ми завершимо це, у нас є ще деякі справи, але ми близькі до мети", — сказав Га-Леві.

За його словами, ЦАХАЛ має намір продовжувати рух у Секторі Гази, ліквідовуючи членів ХАМАСу та знищуючи інфраструктуру угруповання.

16 листопада ЦАХАЛ повідомив, що нещодавно завдав авіаударів по об’єктах ліванського ісламістського угруповання "Хезболла". Цілями стала низка військових постів, із яких діяли терористи.

Крім того, нещодавно солдати ЦАХАЛу завдали удару по терористу, який діяв на території Лівану.

Також ізраїльські військові взяли під оперативний контроль гавань Гази. Під час операції було знищено 10 тунелів ХАМАСу та чотири споруди, які використовувалися для терору. Десятьох бойовиків було вбито.