Кірбі: США мають дані, що ХАМАС тримає заручників і зброю в лікарнях Гази

Про це повідомляє NBC.

"Я можу підтвердити вам, що у нас є інформація про те, що ХАМАС і Палестинський ісламський джихад використовують деякі лікарні в секторі Гази, включаючи Аль-Шіфа, і тунелі під ними, щоб приховувати і підтримувати свої військові операції та утримувати заручників", — сказав Кірбі.

Він зауважив, що командування та контроль за операціями відбувається саме з лікарні Аль-Шіфа в місті Газа, де терористи зберігають зброю і готуються до відповідей на військову операцію Ізраїлю проти позицій ХАМАСу в лікарні.

Кірбі сказав, що він не хоче давати детальну інформацію щодо джерел, але поінформував, що вона походить від розвідки США.

Ізраїльські військові також оприлюднили докази того, що підвал лікарні у Газі використовувався ХАМАСом для приховування зброї та, можливо, утримання заручників, пише The Times of Israel.

"Хамас ховається в лікарнях. Сьогодні ми розкриємо це світові", — сказав прессекретар ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі.

Він розповів, що у приміщеннях під лікарнею Рантісі у кімнатах були знайдені стільці з мотузками, що може свідчити про прив'язування заручників, календар зміни варти, починаючи з 7 жовтня. Серед зброї, знайденої в підвалі лікарні, були бронежилети-смертники, гранати, автомати АК-47, вибухові пристрої, РПГ та інша зброя, повідомляє ЦАХАЛ.

За словами Хагарі, Ізраїль продовжує розслідувати, чи справді там утримували заручників, тому туди було направлено криміналістичну групу.

Натомість ХАМАС, медичний персонал і представники охорони здоров'я Палестини заперечують, що бойовики використовують лікарні Гази.