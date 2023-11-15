Кірбі: США мають дані, що ХАМАС тримає заручників і зброю в лікарнях Гази
15 листопада речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що Білий дім має інформацію про використання ХАМАСом лікарень Гази та тунелів під ними, щоб сховати зброю та утримувати цивільних заручників
Про це повідомляє NBC.
"Я можу підтвердити вам, що у нас є інформація про те, що ХАМАС і Палестинський ісламський джихад використовують деякі лікарні в секторі Гази, включаючи Аль-Шіфа, і тунелі під ними, щоб приховувати і підтримувати свої військові операції та утримувати заручників", — сказав Кірбі.
Він зауважив, що командування та контроль за операціями відбувається саме з лікарні Аль-Шіфа в місті Газа, де терористи зберігають зброю і готуються до відповідей на військову операцію Ізраїлю проти позицій ХАМАСу в лікарні.
Кірбі сказав, що він не хоче давати детальну інформацію щодо джерел, але поінформував, що вона походить від розвідки США.
Ізраїльські військові також оприлюднили докази того, що підвал лікарні у Газі використовувався ХАМАСом для приховування зброї та, можливо, утримання заручників, пише The Times of Israel.
"Хамас ховається в лікарнях. Сьогодні ми розкриємо це світові", — сказав прессекретар ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі.
Він розповів, що у приміщеннях під лікарнею Рантісі у кімнатах були знайдені стільці з мотузками, що може свідчити про прив'язування заручників, календар зміни варти, починаючи з 7 жовтня. Серед зброї, знайденої в підвалі лікарні, були бронежилети-смертники, гранати, автомати АК-47, вибухові пристрої, РПГ та інша зброя, повідомляє ЦАХАЛ.
За словами Хагарі, Ізраїль продовжує розслідувати, чи справді там утримували заручників, тому туди було направлено криміналістичну групу.
Натомість ХАМАС, медичний персонал і представники охорони здоров'я Палестини заперечують, що бойовики використовують лікарні Гази.
- ХАМАС призупиняє перемовини щодо звільнення 80 заручників у обмін на повернення палестинських полонених, утримуваних в Ізраїлі.
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