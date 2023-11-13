Палестинський чиновник заявив, що ХАМАС призупиняє перемовини про звільнення заручників, - Reuters
ХАМАС призупиняє перемовини щодо звільнення 80 заручників у обмін на повернення палестинських полонених, утримуваних в Ізраїлі
Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву палестинського чиновника.
У неділю, 12 листопада, ХАМАС заявив про призупинення перемовин щодо звільнення заручників, звинувативши Ізраїль у нападі на лікарню Аль-Шифа у Газі. Ізраїль свою причетність до удару не підтвердив.
Раніше видання NBC News із посиланням на джерела в Білому домі заявило про можливість угоди між Ізраїлем та ХАМАСом, яка передбачала повернення близько 80 жінок і дітей в обмін на звільнення палестинських жінок і підлітків, утримуваних Ізраїлем.
Ізраїльські військові заявили, що запропонували евакуювати новонароджених дітей і розмістили 300 літрів пального біля входу в Шифу в суботу ввечері, але обидві пропозиції були відхилені ХАМАСом.
Речник Міністерства охорони здоров'я в контрольованій ХАМАС Газі, повідомив, що троє з 45 немовлят в інкубаторах Шифи вже померли.
- Напередодні, Ізраїль оновив дані про кількість загиблих внаслідок вторгнення палестинських бойовиків ХАМАС 7 жовтня – жертв стало менше. Зазначається, що офіційна кількість - близько 1200.
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