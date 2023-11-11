Ізраїль назвав нову кількість жертв вторгнення ХАМАС: число загиблих зменшилось
Ізраїль оновив дані про кількість загиблих внаслідок вторгнення палестинських бойовиків ХАМАС 7 жовтня – жертв стало менше
Про це повідомляє Reuters.
Представник міністерства закордонних справ Ізраїлю Ліор Хаят розповів у п'ятницю, 10 листопада, що кількість загиблих у результаті атаки терористів була переглянута.
"Близько 1200 є офіційною кількістю жертв різанини 7 жовтня", - повідомив Хаят.
Причину перегляду минулої оцінки він не вказав. Стверджується, що дані про кількість загиблих, які включають іноземців "не є остаточними" і вони можуть знову змінитися, коли ідентифікують усі тіла.
Варто зазначити, що за попередньою оцінкою Єрусалима через напад ХАМАСу на південь Ізраїлю загинули понад 1400 людей.
- У п'ятницю, 10 листопада, Армія оборони Ізраїлю оголосила про 6-годинну паузу для евакуаційного коридору вздовж вулиці Салах Аль-Дін, щоб люди могли втекти на південь із північної частини Гази.
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