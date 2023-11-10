ЦАХАЛ оголосив 6-годинну гуманітарну паузу для евакуаційного коридору з Гази

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що евакуаційний коридор буде відкритий з 10:00 до 16:00 за місцевим часом і пролягатиме вздовж вулиці Салах Аль-Дінза.

"Північний район сектора Газа вважається полем запеклих боїв, і час на його евакуацію закінчується. Приєднуйтеся до сотень тисяч, які підкорилися закликам і переїхали на південь останніми днями", - закликав арабською мовою речник ЦАХАЛу Авічай Адрі у X (колишній Twitter).

Представник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі заявив, що уряд Ізраїлю погодився запровадити щоденні паузи у північній частині Сектору Гази, проте ЦАХАЛ каже про посилення спецоперації в місті.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху оприлюднив заяву про те, що "не буде припинення вогню без звільнення наших заручників".

Високопоставлений ізраїльський чиновник сказав 9 листопада CNN, що чотиригодинні вікна будуть "тактичними локалізованими паузами", які щодня відбуватимуться в певній місцевості. Район будуть сповіщати за кілька годин до паузи, щоб дати людям на півночі можливість поїхати на південь.