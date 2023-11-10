ЦАХАЛ оголосив 6-годинну гуманітарну паузу для евакуаційного коридору з Гази
У п'ятницю, 10 листопада, Армія оборони Ізраїлю оголосила про 6-годинну паузу для евакуаційного коридору вздовж вулиці Салах Аль-Дін, щоб люди могли втекти на південь із північної частини Гази
Про це повідомляє CNN.
Зазначається, що евакуаційний коридор буде відкритий з 10:00 до 16:00 за місцевим часом і пролягатиме вздовж вулиці Салах Аль-Дінза.
"Північний район сектора Газа вважається полем запеклих боїв, і час на його евакуацію закінчується. Приєднуйтеся до сотень тисяч, які підкорилися закликам і переїхали на південь останніми днями", - закликав арабською мовою речник ЦАХАЛу Авічай Адрі у X (колишній Twitter).
Представник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі заявив, що уряд Ізраїлю погодився запровадити щоденні паузи у північній частині Сектору Гази, проте ЦАХАЛ каже про посилення спецоперації в місті.
Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху оприлюднив заяву про те, що "не буде припинення вогню без звільнення наших заручників".
Високопоставлений ізраїльський чиновник сказав 9 листопада CNN, що чотиригодинні вікна будуть "тактичними локалізованими паузами", які щодня відбуватимуться в певній місцевості. Район будуть сповіщати за кілька годин до паузи, щоб дати людям на півночі можливість поїхати на південь.
- 5 листопада речник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі заявив, що ЦАХАЛ повністю оточив місто Газа і розділив прибережний анклав на дві частини.
- За даними МОЗ ХАМАСу в Газі загинуло понад 10 тисяч палестинців. Щонайменше 70% населення сектору стали вимушеними переселенцями. Більшість людей проживає у притулках ООН з жахливими умовами.
- Протягом доби з Гази змогли евакуюватися 160 громадян України та 9 з Молдови.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.14 Купівля 37.14Продаж 37.7
- EUR Купівля 39.51Продаж 40.42
- Актуальне
- Важливе