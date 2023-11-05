Армія оборони Ізраїлю заявила, що повністю оточила місто Газа та розділила анклав навпіл
Речник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі заявив, що ЦАХАЛ повністю оточив місто Газа і розділив прибережний анклав на дві частини
Про це пише The Times of Israel.
Ізраїльські військові під керівництвом розвідувального підрозділу бригади Голані "дійшли до берегової лінії та утримують її".
"Сьогодні існує північна Газа і південна Газа", - сказав Хагарі.
За його словами, армія оборони Ізраїлю все одно дозволить цивільним евакуюватися з північної частини Гази.
- Армія оборони Ізраїлю стверджує, що терористи ХАМАСу використовують лікарні в Газі як операційні бази в "систематичній" спробі приховати свою військову діяльність.
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