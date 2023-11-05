Армія оборони Ізраїлю заявила, що повністю оточила місто Газа та розділила анклав навпіл

Про це пише The Times of Israel.

Ізраїльські військові під керівництвом розвідувального підрозділу бригади Голані "дійшли до берегової лінії та утримують її".

"Сьогодні існує північна Газа і південна Газа", - сказав Хагарі.

За його словами, армія оборони Ізраїлю все одно дозволить цивільним евакуюватися з північної частини Гази.