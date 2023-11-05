Бойовики ХАМАС використовують лікарні для приховування воєнних дій, - ЦАХАЛ
Армія оборони Ізраїлю стверджує, що терористи ХАМАСу використовують лікарні в Газі як операційні бази в "систематичній" спробі приховати свою військову діяльність
Про це пише Bloomberg.
"Використання ХАМАСом лікарень для маскування своєї військової машини є систематичним", - сказав речник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі.
За його словами, лікарня імені шейха Гаміда бін Халіфа аль Тані в Катарі розташована над тунелем, який використовує ХАМАС. Бойовики угруповання стріляли по ізраїльських військах зсередини лікарні.
Інша клініка, Індонезійська лікарня, використовується ХАМАС для приховування підземного командно-контрольного центру. Хагарі додав, що стартовий майданчик для ракет ХАМАС розташований за 75 метрів від лікарні.
- 17 жовтня бойовики ХАМАСу заявили, що Ізраїль завдав авіаційного удару по лікарні в Газі, унаслідок чого загинули щонайменше 500 людей. ЦАХАЛ розпочав розслідування.
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