Бойовики ХАМАС використовують лікарні для приховування воєнних дій, - ЦАХАЛ

Про це пише Bloomberg.

"Використання ХАМАСом лікарень для маскування своєї військової машини є систематичним", - сказав речник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі.

За його словами, лікарня імені шейха Гаміда бін Халіфа аль Тані в Катарі розташована над тунелем, який використовує ХАМАС. Бойовики угруповання стріляли по ізраїльських військах зсередини лікарні.

Інша клініка, Індонезійська лікарня, використовується ХАМАС для приховування підземного командно-контрольного центру. Хагарі додав, що стартовий майданчик для ракет ХАМАС розташований за 75 метрів від лікарні.