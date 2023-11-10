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З Гази протягом минулої доби евакуювали 160 українців та 9 громадян Молдови, - Зеленський

10 листопада, 2023 п'ятниця
10:10
Суспільство сектор Гази

Протягом минулої доби та вночі з Гази змогли евакуюватися 160 громадян України та 9 з Молдови

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, цього тижня з Гази евакуювали вже 203 українці.

"Україна виступає за захист життів цивільних і дбає про кожного свого громадянина, хоч би де він був", - додав президент.

Війна в Ізраїлі: евакуація українців

7 жовтня палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "у стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40 Алеф, офіційно оголосивши про стан війни від 06:00 7 жовтня.

14 жовтня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець прибув до столиці Єгипту Каїру, щоб допомогти українцям вибратись з сектора Гази: евакуації потребували 243 людини.

Увечері того ж дня з ізраїльського Тель-Авіва вилетів перший евакуаційний рейс із громадянами України. 

Станом на вечір 15 жовтня, як повідомив президент Володимир Зеленський, із території Ізраїлю та Гази Україна змогла евакуювати понад 200 громадян. Ще близько 260 українців перебувають у Газі.

16 жовтня з ізраїльської столиці Тель-Авіва до Румунії вилетів другий евакуаційний борт, на якому перебувають 155 громадян України, а згодом до Бухареста відлетів і третій евакуаційний рейс зі 74 громадянами України

Євген Корнійчук, надзвичайний і повноважний посол України в Ізраїлі, повідомив, що станом на 23 жовтня евакуюватися зголосилося 337 громадян України, які перебувають переважно на півдні сектора Гази біля пропуску "Рафах" на Єгипет.

Згодом стало відомо, що Міністерство закордонних справ України та причетні відомства розпочали підготовчий етап евакуації 358 українців із Гази до Єгипту. А 7 листопада посол Корнійчук заявив, що 101 українець має бути евакуйований із Гази у вівторок.

8 листопада з Гази успішно евакуювали першу групу з 43 громадян України. Нині вони перебувають у безпеці в Єгипті.

Світ
Україна
Ізраїль
Палестина
Близький Схід
Війна в Ізраїлі
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