З Ізраїлю вилетів другий евакуаційний борт зі 155 українцями

Про це повідомили у посольстві України в Ізраїлі.

Зазначається, що евакуаційний борт відлетів з аеропорту "Бен Гуріон" у Тель-Авіві рейсом авіакомпанії HiSky до румунського міста Клуж.

Посольство допомогло 107 жінкам та 23 дітям з оформленням необхідних процедур та документів для вильоту.

"Ми продовжуємо працювати над пошуком усіх можливих варіантів для подальшої евакуації громадян України", - зазначили в посольстві України в Ізраїлі.

Війна в Ізраїлі: евакуація українців

7 жовтня палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "у стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40 Алеф, офіційно оголосивши про стан війни від 06:00 7 жовтня. Востаннє це ставалося 50 років тому, під час Війни Судного дня 1973-го.

14 жовтня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець прибув до столиці Єгипту Каїру, щоб допомогти українцям вибратись з сектора Гази: евакуації потребували тоді 243 людини.

Ввечері того ж дня з ізраїльського Тель-Авіва вилетів перший евакуаційний рейс із громадянами України.

Станом на вечір 15 жовтня, як повідомив президент Володимир Зеленський, із території Ізраїлю та Гази Україна змогла евакуювати понад 200 громадян. Ще близько 260 українців перебувають у Газі.