Евакуації потребують 243 людини: Лубінець прибув в Каїр, щоб допомогти українцям вибратись з сектора Гази

Про це Лубінець написав у facebook.

"Прибув в Каїр (Єгипет) для того, щоб допомогти з налаштуванням механізму евакуації наших громадян із сектора Гази. Внаслідок нападу терористів ХАМАС на Ізраїль, у секторі Гази залишаються заблокованими цивільні громадяни України. Ситуація там критична. Люди без світла, комунікацій, у небезпеці. Тому наразі термінової евакуації потребують 243 українці, а саме жінки та діти", - зазначив він.

Лубінець нагадав, що прикордонний пункт перетину "Рафах" між Єгиптом і сектором Гази наразі заблокований. Тож президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення, відправити омбудсмена для зустрічей з відповідними органами, які допоможуть з розв'язанням цього питання.

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Наразі Лубінець співпрацює з Національною комісією з прав людини Єгипту та провів зустріч із президенткою комісії Муширою Хаттаб. Вони обговорили механізм повернення додому українців.

"Також в активному режимі працюють українські дипломати та інші компетентні органи держвлади України", - додав Лубінець.

Події в Ізраїлі: що відомо про українців

Уранці в суботу, 7 жовтня 2023 року, палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "у стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40-алеф, офіційно оголосивши про стан війни від 06:00 7 жовтня. Востаннє це ставалося 50 років тому, під час Війни Судного дня 1973-го.

Тоді речник МЗС України заявив про створення оперативного штабу задля допомоги українцям в Ізраїлі. Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук сказав, що посольство отримує звернення від громадян України як з ізраїльського, так і з палестинського боку.

Увечері суботи президент України Володимир Зеленський повідомляв, що у результаті бойових дій в Ізраїлі могла загинути громадянка України. Тоді ж стало відомо, що оперативний штаб МЗС України розшукав одного українця, який напередодні зник на півдні Ізраїлю. Водночас у секторі Гази зараз перебувало до 200 громадян України.

Вже 8 жовтня стало відомо про двох загиблих під час подій в Ізраїлі громадянок України. Дипломати вживали заходів для репатріації їхніх тіл.

Днем пізніше дипломати евакуювали з ізраїльського міста Сдерот українського хлопчика, який отримав поранення під час нападу бойовиків. Зокрема, вдалось розшукати п‘ятьох громадян, які вважалися зниклими на півдні Ізраїлю.

У вівторок, 10 жовтня, дипломати розшукали в Ізраїлі ще сімох громадян України. Посольство також допомогло шести родинам знайти тимчасове житло в Ізраїлі.

Уранці середи, 11 жовтня, речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко повідомив про загибель в Ізраїлі ще одного українця, а станом на 12 жовтня було відомо про сімох загиблих. Пізніше стало відомо, що Ізраїлі загинули ще четверо українців. Таким чином кількість загиблих зросла до 11. Ще 9 громадян України вважаються зниклими безвісти.

Згодом посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомив, що інформація про те, що зниклі в Ізраїлі громадяни України можуть перебувати в полоні терористів ХАМАС, не підтвердилась.