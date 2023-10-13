В заручниках у ХАМАС можуть бути українці, - посол в Ізраїлі Корнійчук

Про це повідомив у ефірі єдиного телемарафону посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

"Стосовно співпраці з поліцією - вона відбувається на постійній основі, ми шукаємо і по ДНК і по відбитках пальців, поліція нам допомагає знаходити нових людей. Ми не знаємо місце знаходження певної кількості людей, не виключається, що частина з них може бути в полоні. Про це нам повідомляли ізраїльські служби. Це ще не доведена інформація, але, скоріш за все, це відповідає дійсності", - сказав Корнійчук.

Посол наголосив, що хоча є велика ймовірність, що частина зниклих безвісти людей перебуває в полоні, точного підтвердження наразі немає.

Раніше МЗС повідомило, що 9 українців вважаються зниклими безвісти.

Крім того, дипломат розповів про евакуацію українців із Ізраїлю.

"Протягом останньої доби підготували і оформили повністю перший рейс до відправку до Румунії на завтра (14 жовтня - ред.) - 200 громадян. І зараз оформлюємо другий рейс також до Румунії - 150 громадян. Це люди, які готові оплатити квитки по абсолютно прийнятній довоєнній ціні - 300-400 євро за людину, в той час коли місцеві компанії луплять ціни до 1000 євро за квиток у будь-якому напрямку до Європи. Думаю, буде можливість залучити до евакуації наших громадян додаткові чартерні рейси", - сказав Корнійчук.

Водночас він зазначив, що з сектору Газа людей евакуювати набагато складніше.

"Гірша ситуація в секторі Газа - там зголосилися на евакуацію близько 240 наших громадян. З документами у певних осіб проблеми, але наше керівництво проактивно дії в тому числі в Каїрі, куди надіслана група підтримки, зараз там перебуває уповноважений з прав людини пан Лубінець, ми з ним зранку спілкувалися і спільно вирішити питання щодо створення коридору на вивезення наших громадян через єдиний пошкоджений пункт пропуску РАФАХ до Єгипту", - сказав Корнійчук.

Дипломат додав, що жоден іноземний громадянин не зміг евакуюватися з сектору Газа з початку війни, в тому числі громадяни та дипломати США.

Посол наголосив, що людей потрібно евакуювати вродовж 48 годин, оскільки наземна операція Ізраїлю в секторі Газа буде жорсткою.

За словами Корнійчука, евакуація з сектору Газа можлива лише через Єгипет. При цьому на території Єгипту евакуовані іноземці зможуть перебувати лише 48 годин.

"Всі ці питання пропрацьовані, є дорожня карта, у нас не вистачає одного основного питання: згоди ХАМАС на те, щоб це відбулося", - сказав Корнійчук.

Також посол уточнив, що з 7 загиблих внаслідок нападу ХАМАС громадян України тільки одна громадянка мала виключно український паспорт.

"Це означає, що решта 6 проживали в Ізраїла постійно і мали також ізраїльські паспорти. Одна подорожуюча загинула, решта - місцеві жителі", - сказав Корнійчук.

Війна в Ізраїлі

Уранці в суботу, 7 жовтня, палестинські збройні формування ХАМАС та Ісламський джихад одразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "у стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40-алеф, офіційно оголосивши про стан війни. Востаннє цей пункт застосовували під час Війни Судного дня в 1973 році.

Вранці 8 жовтня ліванська "Хезболла" оголосила про приєднання до сил ХАМАС і взяла на себе відповідальність за обстріл ракетами та мінометами бази ЦАГАЛ на півночі Ізраїлю. Палестинський Ісламський джихад також заявив, що його бойовики приєдналися до нападу ХАМАСу на Ізраїль.

Низка країн світу засудила терористичний напад бойовиків ХАМАСу та висловила підтримку Ізраїлю в захисті від агресії. Серед них - США, Велика Британія, Іспанія, Італія, Німеччина, Україна, Франція, Угорщина, Нідерланди, Хорватія, Чехія, Швеція, Угорщина, Норвегія, Кіпр, Індія, Боснія і Герцоговина, Аргентина, Австралія, а також Європейський Союз. Загалом 82 країни засудили вторгнення ХАМАСу та Ісламського джихаду на територію Ізраїлю.

9 жовтня армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на кордоні із Сектором Гази. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики ХАМАСу. Ізраїль також оголосив про повну енергетичну та продовольчу блокаду сектора Гази.

ЗМІ повідомили, що прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу заявив у розмові з Джо Байденом, що Ізраїль "буде змушений" розпочати наземну операцію в секторі Гази.

Бойовики ХАМАСу пообіцяли вбивати цивільних заручників та транслювати страти за удари по сектору Гази без попереджень про цілі.

Представник ХАМАСу заявив про "досягнення цілей" нападу і готовність до перемовин з Ізраїлем про перемир'я.

Лідери Сполучених Штатів, Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії 9 жовтня оприлюднили спільну заяву, в якій висловили єдину підтримку Ізраїлю і засудили дії ХАМАСу. При цьому в США запевнили, що нададуть необхідну військову допомогу Ізраїлю.

Іранський аятола Алі Хаменеї заявив, що операцію з атаки на Ізраїль бойовики ХАМАС здійснили самотужки й без будь-якої допомоги. Водночас він висловив повну підтримку діям ХАМАС.

Армія Ізраїлю повідомила про ліквідацію "міністра фінансів" ХАМАС Джавада Абу Шамали. Крім того, ЗМІ повідомили про знищення члена політбюро ХАМАС Закарія Абу Муаммара.

У ніч на 11 жовтня авіаносець ЗС США "Джеральд Форд" прибув до східних берегів Середземномор'я.

Першим серед іноземних державних діячів після нападу ХАМАС на Ізраїль до Тель-Авіву особисто прибув голова МЗС Чехії Ян Ліпавський, щоб евакуювати літаком 34 громадян своєї країни.

Генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив про необхідність гуманітарного коридору до сектора Гази та звільнення всіх заручників, яких утримує ХАМАС.

12 жовтня держсекретар США Ентоні Блінкен прибув у Тель-Авів та зустрівся з ізраїльськими прем'єром Беньяміном Нетаньягу.

Вночі 13 жовтня ЦАХАЛ попередив ООН, що все палестинське населення на півночі Гази має евакуюватися до південної частини протягом 24 годин.

Станом на 13 жовтня кількість загиблих у Газі перевищила 1500 людей.