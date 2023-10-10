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Не причетні, але підтримуємо: духовний лідер Ірану прокоментував атаки ХАМАС на Ізраїль

10 жовтня, 2023 вiвторок
12:38
Війна в Ізраїлі Верховний лідер Ірану аятола Хаменеї

Іранський аятола Алі Хаменеї заявив, що операцію з атаки на Ізраїль палестинці здійснили самі і без будь-якої допомоги і переклав провину на сіоністів

Про це пише Reuters.

Хаменеї підтримав дії ХАМАС, зазначивши, що операція з боку Сектору Газа стала "непоправним розвідувальним та військовим провалом сіоністського режиму". Великий аятола Ірану заявив, що відповідальність за те, що трапилося, несе Ізраїль.

"Ця катастрофа викликана самими сіоністами. Коли жорстокість і злочинність переходять усі кордони, слід чекати бурі. Саме сіоністи накликали на себе це лихо", - заявив Хаменеї.

Раніше Ізраїль неодноразово звинувачував Іран у плануванні атаки 7 жовтня. Однак і в США, і в Ізраїлі підтверджень того, що Іран є організатором нападу – немає.

"У нас немає жодних свідчень чи доказів (причетності Ірану)", - заявив виданню Politico представник армії оборони Ізраїлю майор Нір Дінар, додавши при цьому, що, на думку ізраїльської сторони, "іранці не були здивовані" діями ХАМАС.

7 жовтня радник верховного лідера Ірану Алі Хаменеї привітав палестинських бойовиків із початком найбільшої атаки на Ізраїль за останні роки та заявив про повну підтримку.

Напередодні у ЗМІ повідомили, що керівництво Ірану допомагало здійснити ХАМАСу напад на Ізраїль, який планували з серпня 2023 року. Проте у Тегерані заперечили свою причетність до конфлікту

Також у Білому домі заявили, що Іран є співучасником дій ХАМАС у війні з Ізраїлем, однак фактів прямої їх причетності до атак терористів наразі немає.

Події в Ізраїлі

Уранці в суботу, 7 жовтня 2023 року, палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "у стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40-алеф, офіційно оголосивши про стан війни від 06:00 7 жовтня. Востаннє це ставалося 50 років тому, під час Війни Судного дня 1973-го. 

Вранці 8 жовтня ліванська "Хезболла" оголосила про приєднання до сил ХАМАС і взяла на себе відповідальність за обстріл ракетами та мінометами бази ЦАГАЛ на півночі Ізраїлю. Палестинський Ісламський джихад також заявив, що його бойовики приєдналися до нападу ХАМАСу на Ізраїль. 

Низка країн світу засудила терористичний напад бойовиків ХАМАСу та висловила підтримку Ізраїлю в захисті від агресії. Серед них - США, Велика Британія, Іспанія, Італія, Німеччина, Україна, Франція, Угорщина, Нідерланди, Хорватія, Чехія, Швеція, Угорщина, Норвегія, Кіпр, Індія, Боснія і Герцоговина, Аргентина, Австралія, а також Європейський Союз. Загалом 82 країни засудили вторгнення ХАМАСу та Ісламського джихаду на територію Ізраїлю.

9 жовтня армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на кордоні із Сектором Гази. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики ХАМАСу. Ізраїль також оголосив про повну енергетичну та продовольчу блокаду сектора Гази.

ЗМІ повідомили, що прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу заявив у розмові з Джо Байденом, що Ізраїль "буде змушений" розпочати наземну операцію в секторі Гази.

Бойовики ХАМАСу заявили, що почнуть вбивати цивільних заручників та транслювати страти за удари по сектору Газа, що здійснюватимуться без попереджень про цілі.

Представник ХАМАСу заявив, що угруповання відкрите до перемовин з Ізраїлем про перемир'я, оскільки "цілі були досягнуті".

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