Іран протягом кількох тижнів допомагав планувати напад на Ізраїль, - The Wall Street Journal
Керівництво Ірану допомагало здійснити ХАМАС терористичний напад на Ізраїль протягом декількох тижнів. Вони планували цю атаку протягом з серпня 2023 року
Про це пише Haaretz із посиланням на The Wall Street Journal.
Зазначається, що високопоставлені представники ХАМАС і Хезболла заявили, що Іран схвалив початок атаки на зустрічі в Бейруті минулого понеділка. Вони планували атаку з серпня.
Натомість держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що наразі не може підтвердити учать Ірану у підготовці до атаки на Ізраїль.
"На цей час у нас немає нічого, що свідчить про те, що Іран брав безпосередню участь у цій атаці, у її плануванні чи здійсненні, але це те, на що ми дивимося дуже уважно, і ми повинні побачити, куди ведуть факти", - сказав він.
- Нагадаємо, що радник верховного лідера Ірану Алі Хаменеї привітав палестинських бойовиків із початком найбільшої атаки на Ізраїль за останні роки та заявив про повну підтримку.
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