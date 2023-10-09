Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Іран протягом кількох тижнів допомагав планувати напад на Ізраїль, - The Wall Street Journal

Іран протягом кількох тижнів допомагав планувати напад на Ізраїль, - The Wall Street Journal

9 жовтня, 2023 понедiлок
00:55
Світ Іран

Керівництво Ірану допомагало здійснити ХАМАС терористичний напад на Ізраїль протягом декількох тижнів. Вони планували цю атаку протягом з серпня 2023 року

Про це пише Haaretz із посиланням на The Wall Street Journal.

Зазначається, що високопоставлені представники ХАМАС і Хезболла заявили, що Іран схвалив початок атаки на зустрічі в Бейруті минулого понеділка. Вони планували атаку з серпня.

Натомість держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що наразі не може підтвердити учать Ірану у підготовці до атаки на Ізраїль.

"На цей час у нас немає нічого, що свідчить про те, що Іран брав безпосередню участь у цій атаці, у її плануванні чи здійсненні, але це те, на що ми дивимося дуже уважно, і ми повинні побачити, куди ведуть факти", - сказав він.

  • Нагадаємо, що радник верховного лідера Ірану Алі Хаменеї привітав палестинських бойовиків із початком найбільшої атаки на Ізраїль за останні роки та заявив про повну підтримку.
Ізраїль
Палестина
Іран
Ентоні Блінкен
Військові новини
Читайте також:
полковник Йонатан Штайнберг
8 жовтня, 2023 неділя
У бою загинув командир ізраїльської бригади "Нахаль"
поліція ілюстративне
8 жовтня, 2023 неділя
На Одещині узяли під варту "смотрящих" за містом Чорноморськ
Віталій Портников
Автор Віталій Портников
7 жовтня, 2023 субота
Події в Ізраїлі можуть змінити обличчя Близького Сходу й світу та вплинути на ту війну, яку РФ розраховує вести на українській землі. Колонка Віталія Портникова 
Київ
+5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.45
    Купівля 37.45
    Продаж 38.1
  • EUR
    Купівля 39.67
    Продаж 40.66
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
9 жовтня
01:47
фейк
РФ запустила новий фейк: ХАМАС нібито використовує українську зброю
01:35
Херсонщина
Росіяни атакували Антонівку на Херсонщині: загинув чоловік
01:27
ЗСУ
Армія РФ намагається посилити бойові сили на Лимано-Куп'янському напрямку, - Євлаш
01:13
На фото прапор ОАЕ
Арабські Емірати висловилися на підтримку Ізраїлю
01:05
Оновлено
"Кривбас" - "Чорноморець" 1:0
"Кривбас" обіграв "Чорноморця": результати та розклад усіх матчів 10 туру УПЛ
00:24
Оновлено
землетрус
Кількість загиблих внаслідок землетрусу в Афганістані зросла до 2 445
00:10
Емблема ЦАГАЛу
Ізраїльські командос схопили заступника палестинського комбрига. ХАМАС визнав, що утримує 130 заручників, - Jerusalem Post
2023, неділя
8 жовтня
23:25
Запорізька АЕС
За допомогою бійців з Нової Зеландії десант ГУР висаджувався в Енергодарі аби звільнити Запорізьку АЕС
22:47
Прапор Ізраїлю
"Епоха перемовин з дикунами завершилася". Влада Ізраїлю вважає ХАМАС жорстокішим за ІДІЛ й вирішила його "повністю стерти"
22:13
Середмістя Малина після ракетного удару РФ. Ранок 7 березня 2022 року
На Житомирщині відновили 63% пошкодженого росіянами житла
21:41
Ексклюзив
Прапор Словаччини
Єдина можливість для Фіцо створити уряд- це домовленість з Пеллегріні, - політолог Дулеба
21:30
Володимир Зеленський
Вже є більше 100 звернень по допомогу від українців в Ізраїлі, - Зеленський
21:19
Огляд
ХАМАС напав на Ізраїль
Напад ХАМАС на Ізраїль. Що саме відбувається в країні, можливий російський слід та чому це погано для України
21:00
Огляд
безпілотник, дрон
Дрони у Москві, Курській області та у тимчасово окупованому Севастополі, а також інша "бавовна": де в окупантів вибухало цього тижня
20:39
Ексклюзив
Китай
"Реакція Китаю стримана і прогнозована": аналітик Шевченко про реакцію КНР на події в Ізраїлі
20:35
Анджей Дуда Президент Польщі
Дуда заявив, що напад ХАМАС на Ізраїль "відволікає увагу світу" від України
20:06
Захисники України відбивають російськи штурми: на Харківщині - 3 за добу, на Луганщині - 4, поблизу Мар'їнки - 13, а також біля Бахмута
19:55
Ексклюзив
ХАМАС напав на Ізраїль
"Можливо з'являться активні спецслужбістські заходи по дискредитації України": політолог Саакян про ймовірність наявності української зброї в Ізраїлі
19:52
Огляд
Коли німці робитимуть танки в Україні та чому компанія Rheinmetall є важливою для розвитку українського ВПК
19:40
ХАМАС напав на Ізраїль
Понад 200 загиблих, десятки узятих в заручники: що зробив ХАМАС з музичним фестивалем Nature Party
19:35
Ексклюзив
Пелестино-Ізраїльский конфлікт
Ізраїль міг зазнати й потужної кібератаки. Перевіряється причетність Ірану або іншої сторони, - політолог Пелліверт
19:03
Радіо Свобода Киргизстан
"Медсестрою чи кухаркою". Мігранток з Киргизстану в Росії вербують на війну проти України
18:59
Ексклюзив
ЗСУ наступ
Екскомандир роти батальйону "Айдар" Дикий назвав подію, після якої поразка Росії стане неминучою
18:50
ХАМАС напав на Ізраїль
ХАМАС відмовився від перемовин за посередництва Єгипту щодо ізраїльських заручників, - ЗМІ
18:34
Оновлено
Херсонщина ,війна з росією
Росіяни вдарили по околиці Херсона: 11-річна дівчинка у комі
18:32
олігарх долар
Війна в Ізраїлі може спричинити підвищення попиту на золото та долар, - Reuters
18:06
Ентоні Блінкен
США "працюють понаднормово", щоб перевірити повідомлення про американців серед загиблих в Ізраїлі, - Блінкен
18:00
Ізраїльтяни спустошують полиці продуктових крамниць, - ЗМІ
17:42
Трамп-молодший заявив, що "за кілька годин побачив більше відео з цієї війни в Ізраїлі, ніж з України за майже 2 роки"
17:32
Інтерв’ю
Володимир Зеленський та Джо Байден (праворуч)
Політична криза США змусить ЄС більше допомагати Україні, - дипломат Брайза
17:31
Ексклюзив
Трамп і Байден
Експерт пояснив, як Трамп використовує питання підтримки України проти адміністрації Байдена
17:30
Маріуполь
Після псевдовиборів на ТОТ росіяни не виплачують зарплати та вдвічі зменшили пенсії, - мер Мелітополя
17:29
серце
Щоденне ходіння сходами допомагає серцю: скільки треба проходити
17:08
Пелестино-Ізраїльский конфлікт
На 9 й 10 жовтня по всьому Ізраїлю скасували заняття для школярів та студентів
16:42
OPINION
Віталій Портников
Питання близькосхідної війни буде головним пріоритетом американської політики і загрожує економічній стабільності у світі. Колонка Віталія Портникова
16:32
Пелестино-Ізраїльский конфлікт
Ізраїль вперше з 1973 року оголосив стан війни
16:05
Інфографіка
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 8 жовтня: скільки коштують долар і євро
15:57
Українська кіберспортивна команда The Witchers перемогла на турнірі з гри CS2
15:45
Прапор США
Колишній командувач НАТО назвав усунення Маккарті "чудовим днем для Путіна"
15:25
шпигун
У Швейцарії знаходиться одна п'ята частина всіх російських шпигунів у Європі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV