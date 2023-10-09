Іран протягом кількох тижнів допомагав планувати напад на Ізраїль, - The Wall Street Journal

Про це пише Haaretz із посиланням на The Wall Street Journal.

Зазначається, що високопоставлені представники ХАМАС і Хезболла заявили, що Іран схвалив початок атаки на зустрічі в Бейруті минулого понеділка. Вони планували атаку з серпня.

Натомість держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що наразі не може підтвердити учать Ірану у підготовці до атаки на Ізраїль.

"На цей час у нас немає нічого, що свідчить про те, що Іран брав безпосередню участь у цій атаці, у її плануванні чи здійсненні, але це те, на що ми дивимося дуже уважно, і ми повинні побачити, куди ведуть факти", - сказав він.