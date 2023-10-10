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У Пентагоні сказали, що потрібно для одночасної військової допомоги Україні та Ізраїлю

10 жовтня, 2023 вiвторок
00:41
Світ Пентагон

Міністр армії США Крістін Вормут заявила, що для можливості ефективно допомагати Ізраїлю та Україні одночасно Пентагон потребуватиме додаткового фінансування від Конгресу США

Про це повідомляє Reuters.

У своїй заяві міністр армії США Крістін Вормут сказала, що виробництво і придбання боєприпасів для Ізраїлю й України потребуватиме схвалення Конгресом додаткового фінансування.

Вормут зробила цю заяву на тлі відставки спікера палати представників Кевіна Маккарті, через яку погодження фінансування наразі ускладнене.

"Одна річ, яка дійсно важлива з точки зору боєприпасів, зокрема, і нашої здатності підтримувати як потенційно ізраїльтян, так і українців одночасно, - це додаткове фінансування від Конгресу, щоб мати можливість збільшити наші можливості, з точки зору нашої здатності розширювати виробництво, а потім також заплатити за самі боєприпаси. Нам потрібна додаткова підтримка з боку Конгресу. Тож я сподіваюся, що незабаром ми це побачимо", - сказала Вормут.

Міністр розповіла, що армія перебуває на "ранніх стадіях" розгляду запитів Ізраїлю про підтримку.

Начальник штабу армії генерал Ренді Джордж висловив упевненість, що США зможуть надати Ізраїлю все необхідне для оборони.

Вашингтон пообіцяв допомогу Ізраїлю після нападів ХАМАС, у тому числі шляхом надсилання боєприпасів. Очікується, що перша партія безпекової допомоги надійде найближчими днями.

  • Раніше, 4 жовтня, палата представників відправила спікера Кевіна Маккарті у відставку. З ініціативою відставки Маккарті виступив республіканець Метт Гетц, який звинуватив спікера в компромісі з демократами заради ухвалення 45-денного бюджету та уникнення "шатдауну" — припинення роботи федерального уряду.

Події в Ізраїлі

Уранці в суботу, 7 жовтня, палестинські збройні формування ХАМАС та Ісламський джихад одразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "у стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40-алеф, офіційно оголосивши про стан війни. Востаннє цей пункт застосовували під час Війни Судного дня в 1973 році.

Вранці 8 жовтня ліванська "Хезболла" оголосила про приєднання до сил ХАМАС і взяла на себе відповідальність за обстріл ракетами та мінометами бази ЦАГАЛ на півночі Ізраїлю. Палестинський Ісламський джихад також заявив, що його бойовики приєдналися до нападу ХАМАСу на Ізраїль. 

Низка країн світу засудила терористичний напад бойовиків ХАМАСу та висловила підтримку Ізраїлю в захисті від агресії. Серед них - США, Велика Британія, Іспанія, Італія, Німеччина, Україна, Франція, Угорщина, Нідерланди, Хорватія, Чехія, Швеція, Угорщина, Норвегія, Кіпр, Індія, Боснія і Герцоговина, Аргентина, Австралія, а також Європейський Союз. Загалом 82 країни засудили вторгнення ХАМАСу та Ісламського джихаду на територію Ізраїлю.

9 жовтня армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на кордоні із Сектором Гази. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики ХАМАСу. Ізраїль також оголосив про повну енергетичну та продовольчу блокаду сектора Гази.

ЗМІ повідомили, що прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу заявив у розмові з Джо Байденом, що Ізраїль "буде змушений" розпочати наземну операцію в секторі Гази.

Бойовики ХАМАСу пообіцяли вбивати цивільних заручників та транслювати страти за удари по сектору Гази без попереджень про цілі.

Представник ХАМАСу заявив про "досягнення цілей" нападу і готовність до перемовин з Ізраїлем про перемир'я.

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Війна в Ізраїлі
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