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Українські дипломати в Ізраїлі розшукали українця, який зник на півдні країни

8 жовтня, 2023 неділя
11:48
Світ Ізраїль

Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко, заявив, що оперативний штаб МЗС України розшукав одного українця, який напередодні зник на півдні Ізраїлю. Підтвердження можливої смерті ще однієї українки досі триває

Про це він написав у Facebook.

Крім того, за словами Ніколенка, українські дипломати допомогли одній родині виїхати з ізраїльського міста Ашкелон, а також знайшли тимчасове житло для двох родин на тлі скасованих авіарейсів.

Зазначається, що загалом станом на ранок 8 жовтня оперативний штаб опрацював 80 звернень громадян. Запити стосувалися встановлення місця знаходження родичів, шляхів виїзду із зон бойових дій, пошуку тимчасового житла, отримання інформації про розвиток безпекової ситуації та порядок дій в контексті забезпечення власної безпеки.

"Триває робота задля отримання офіційного підтвердження можливої смерті 1 громадянки України. Інформація про інших постраждалих українців наразі не надходила. Українське посольство на постійному контакті з ізраїльською поліцією, рятувальними службами, основними лікарнями, інститутом судової медицини Ізраїлю", - заявив речник МЗС.

Він зазначив, що Україна також тримає зв‘язок зі своїми громадянами, які перебувають на території Сектора Гази. Для них розробляють маршрути екстреного виїзду з анклаву у разі потреби.

Події в Ізраїлі: що відомо 

Ранком суботи, 7 жовтня 2023 року, палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу у кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі.

Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні. У відповідь Армія оборони Ізраїлю (ЦАГАЛ) оголосила про мобілізацію резервістів та початок контртерористичної операції "Залізні мечі". Вперше за 50 років рішенням уряду в країні впроваджено режим воєнного стану

Речник МЗС зазначав, що українців серед постраждалих внаслідок бойових дій в Ізраїлі немає. Також Ніколенко заявив про створення оперативного штабу задля допомоги українцям в Ізраїлі.

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук сказав, що посольство отримує звернення від громадян України як з ізраїльського, так і з палестинського боку. Консули працюють, однак технічної можливості евакуювати українців, на жаль, зараз немає.

Увечері суботи президент України Володимир Зеленський сказав, що у результаті бойових дій в Ізраїлі могла загинути громадянка України. 

Уранці 8 жовтня Саудівський телевізійний канал Al Arabiya оприлюднив втрати як палестинців, так і ізраїльтян протягом першої доби відновленого військового конфлікту. За даними каналу, Ізраїль втратив 300 людей вбитими та не менше 1 600 пораненими. Кількість жертв з боку населеного палестинцями сектора Газа складає 232 вбитими та 1 627 пораненими. 

Тоді ж ізраїльські війська заявили, що Ліван завдав ударів по їхній території, тому армія оборони Ізраїля (ЦАХАЛ) атакувала у відповідь. Зокрема, ізраїльська авіація завдала удару по комплексу, що належить голові розвідки руху ХАМАС.

Еспресо.TV у режимі реального часу слідкує за подіями: деталі у текстовій трансляції.

Україна
Ізраїль
МЗС
МЗС України
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