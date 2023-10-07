Посольство в Ізраїлі пояснило українцям, як діяти у зв'язку з початком війни з палестинцями

Про це повідомляє Посольство України в Ізраїлі в Facebook

"У зв’язку з масованими ракетно-мінометними обстрілами Ізраїлю громадянам України рекомендується зберігати пильність і уважно відслідковувати повідомленням місцевих компетентних органів Ізраїлю для підвищення рівня обізнаності щодо власної безпеки", - йдеться уповідомленні посольства.

Посольство закликає громадян України уважно ставитись до таких попереджень, як сигнал сирени у випадку обстрілів, та дотримуватись інструкцій місцевої влади. Під час включення сигналу повітряної тривоги рекомендується невідкладно скористатися бомбосховищами.

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Для отримання додаткової інформації потрібно слідкувати за сайтом командування внутрішнього фронту армії оборони Ізраїлю.

У разі потрапляння у надзвичайні ситуації українцям необхідно звернутися до Посольства України в Ізраїлі за телефоном екстреного зв’язку: + 972-546-676-782; української дипустанови в м. Рамалла за телефоном: +972-59-823-93-99.

Речник МЗС Олег Ніколенко звернувся до українців у Ізраїлі

На своїй сторінці у Facebook речник МЗС Олег Ніколенко заявив про створення оперативного штабу задля допомоги українцям в Ізраїлі.

Зокрема, він додав, що українців немає серед постраждалих внаслідок бойових дій в Ізраїлі. Українське посольство перебуває на контакті з місцевою владою.

Речник МЗС закликав українців в Ізраїлі утриматися від відвідування центральних та південних районів країни.