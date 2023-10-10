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В Ізраїлі розшукали ще сімох українців, яких вважали зниклими

10 жовтня, 2023 вiвторок
12:41
Війна в Ізраїлі ізраїль україна

У вівторок, 10 жовтня, дипломати розшукали в Ізраїлі ще сімох громадян України. Посольство також допомогло шести родинам знайти тимчасове житло в Ізраїлі

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко в ефірі телемарафону.

Ніколенко зазначив, що загалом за три доби оперативний штаб МЗС, який був створений для допомоги українцям в Ізраїлі, опрацював понад 700 звернень наших громадян.

Так, за минулу добу наші дипломати розшукали сімох українців на півдні Ізраїлю, які до цього часу вважалися зниклими. Зараз вони перебувають в безпеці.

Крім того, дипломати зараз займаються українським хлопчиком, який був врятований в зоні бойових дій. Йому надається медичне лікування, психологічна підтримка і йде підготовка для його повернення в Україну до родичів.

"Що стосується українців загиблих чи постраждалих. Ми мамо підтверджену інформацію про двох українок. Ситуація більше не змінилася. Ми маємо інформацію про можливу загибель ще 3 українців: двоє на території Ізраїлю, один на території Сектора Газу. Але ця інформація наразі не підтверджена", - зазначив речник Міністерства.

Він також розповів про українців, які звернулися до оперативного штабу у зв'язку з неможливістю залишити Ізраїль через скасування авіарейсів. За словами Ніколенка, йдеться про близько 300 громадян на території Ізраїлю. А також 150 українців в секторі Гази, які заявили про своє бажання виїхати з анклаву.

Речник МЗС також розповів, як українці можуть покинути територію Ізраїлю. Перший шлях - це аеропорт Бен-Гуріона. Попри скасування авіарейсів деякі компанії продовжують літати з Ізраїля. Тому громадянам радять перевіряти можливість залишити країну комерційними авіалініями. Така можливість зберігається.

Паралельно оперативний штаб та інші причетні відомства України опрацьовують інші альтернативні шляхи допомоги нашим громадянам залишити країну. Всі опції зараз пропрацьовуються. Як тільки будуть відповідні рішення - громадян будуть повідомляти.

Ніколенко зазначив, що дипломати вже зафіксували контакти українців, які звернулися до посольства. Щойно буде інформація, то вони отримають відповідні інструкції.

При цьому, за його словами, трохи складнішою є ситуація в секторі Гази. Там тривають активні бойові дії. Тому будь-який процес вивезення громадян може відбуватися за умови відповідної безпеки, якої там наразі немає.

Події в Ізраїлі: що відомо про українців

Уранці в суботу, 7 жовтня 2023 року, палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "у стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40-алеф, офіційно оголосивши про стан війни від 06:00 7 жовтня. Востаннє це ставалося 50 років тому, під час Війни Судного дня 1973-го.

Тоді речник МЗС України заявив про створення оперативного штабу задля допомоги українцям в Ізраїлі.

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук сказав, що посольство отримує звернення від громадян України як з ізраїльського, так і з палестинського боку. 

Увечері суботи президент України Володимир Зеленський повідомляв, що у результаті бойових дій в Ізраїлі могла загинути громадянка України. 

Тоді ж стало відомо, що оперативний штаб МЗС України розшукав одного українця, який напередодні зник на півдні Ізраїлю. Водночас у секторі Газа зараз перебувало до 200 громадян України.

Вже 8 жовтня стало відомо про двох загиблих під час подій в Ізраїлі громадянок України. Дипломати вживали заходів для репатріації їхніх тіл.

Днем пізніше дипломати евакуювали з ізраїльського міста Сдерот українського хлопчика, який отримав поранення під час нападу бойовиків. Зокрема, вдалось розшукати п‘ятьох громадян, які вважалися зниклими на півдні Ізраїлю.

Світ
Україна
Ізраїль
МЗС
МЗС України
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